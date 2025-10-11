El cantante de Lostprohets, Ian Watkins, muere tras un ataque a prisión

profetas perdidos cantante Ian Watkins fue encontrado muerto tras ser atacado en la cárcel el sábado, según bbc. Tenía 48 años.

Watkins fue sentenciado a 29 años de prisión en HMP Wakefield luego de ser declarado culpable de múltiples delitos de agresión y explotación sexual, incluidos crímenes atroces contra niños, bebés y animales.

La policía de West Yorkshire confirmó la muerte del cantante de 48 años después de ser llamado a prisión el sábado por la mañana por haber sido agredido por un prisionero y haber encontrado a Watkins. Fue declarado muerto en el lugar.

La BBC informó que Watkins fue atacado con un cuchillo por otro recluso. Si bien aún no se han revelado los detalles exactos y los motivos del ataque, un portavoz del servicio penitenciario dijo que actualmente se está llevando a cabo una investigación policial.

Fue informado anteriormente por Piedra rodante que el músico fue atacado en la cárcel en agosto de 2023 por otros tres presos. El incidente le dejó varias lesiones en el cuello que le obligaron a buscar atención médica inmediata.

Según Rolling Stone, Watkins fue arrestado por primera vez en septiembre de 2012 después de que agentes de policía confiscaran una gran cantidad de teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento después de realizar una orden de registro de drogas en su casa en Pontypridd, una ciudad de Gales.

Fue encarcelado en diciembre de 2013 después de admitir el intento de violación y agresión sexual de un menor, junto con una serie de otros delitos sexuales contra niños.

Watkins, una estrella de rock de unos 20 años, fundó la banda de rock galesa Lostprophets en 2000. Sus éxitos más populares incluyen “Lost Train Home” y “Rooftops”.