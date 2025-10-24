El cantante de ‘KPop Demon Hunters’, EJAE, habla de la nueva canción ‘In Another World’

Cantautor EJAE está a punto de entrar en lo que ella llama “territorio desconocido”. Habiendo pasado la mayor parte de su tiempo detrás de escena como compositora, EJAE acaba de lanzar su primer sencillo, “In Another World”, acompañado de un vídeo musical.
EJAE saltó al éxito mundial con “KPop Demon Hunters”, donde sirvió como la voz cantante de Rumi. Huntr/X, el grupo de chicas ficticio de la película animada de Netflix, obtuvo cuatro canciones del Top 10 de Billboard.
EJAE también ha sido nombrada una de VariedadLos 10 artesanos a seguir en la composición de canciones. Mientras “Demon Hunters” continúa batiendo récords, EJAE está emocionada de que la gente descubra un nuevo lado de ella mientras muestra este músculo creativo tan diferente. La canción fue coescrita por EJAE, Ted Andreville y Breagh Isabel, quienes también produjeron junto a Vitals y Daniel Rojas.
hablando con Variedad, EJAE dice: «Siempre he sido compositor, y eso siempre fue lo primero. Supongo que la única diferencia entre un compositor y un artista, al menos para mí, es que la gente escucha todos mis demos. Pero ahora, no es un demo; es la forma final».
Si bien está emocionada, también siente miedo. «Detrás de escena, me escondo. Pero cuando te esfuerzas por completo, permites que la gente te juzgue. Así que creo que esa es la parte aterradora».
Aquí, EJAE analiza el proceso de composición detrás de “In Another World” y la filmación de su vídeo musical.
‘In Another World’ tiene letras tan hermosas y siempre hemos sabido de tus habilidades para escribir canciones. Pero, ¿qué significa estar en este nuevo viaje, lanzando el sencillo?
Componer canciones es lo que define mi arte. La canción era personal para mí y para mis compañeros coautores. Personalmente deseo que la canción reciba más atención que yo, y ese es el objetivo principal. Como compositor, no intento llamar la atención sobre mí ni sobre mi vida personal. Estoy tratando de llamar la atención sobre la letra y la melodía para que la gente pueda sentir lo que yo sentí cuando escuchaba música. La música me ayudó a superar un momento difícil. “Someone Like You” de Adele me ayudó a superar un período realmente difícil y desearía que eso fuera lo que esta canción también aporta a otras personas.
Con tantas cosas sucediendo debido al éxito de “KPop Demon Hunters”, ¿puedes hablar sobre el momento del sencillo y qué hizo que ahora pareciera el momento adecuado?
Siento que la gente ya ha estado escuchando mi letra y mi mensaje. Fue simplemente a través de un mensajero diferente, ¿verdad? Ya sea “Psycho” para Red Velvet o algo más, la diferencia es que ahora soy yo quien la canta. Creo que el momento de todo esto es bastante orgánico. Fue más gracias a “KPop Demon Hunters” que la gente descubrió mi voz para cantar y la gente estaba siendo muy amable, querían escuchar más. Yo estaba como, «Estoy abajo si ustedes están dispuestos». Como artista, no quiero que me encasillen en ser un artista de “K-pop” porque realmente no me veo como un artista de K-pop o un artista pop. Me veo como un compositor de todos los géneros.
Hablemos de «En otro mundo». ¿Cuál es el significado detrás de la letra?
Escribí esto hace dos años durante un campamento de composición en Canadá. Cada vez que la escucho tiene un significado diferente y eso es lo que me encanta de esta canción. Pero todos estábamos pasando por algo. Estaba pasando por esta relación personal con mi prometido. Era un momento importante y las cosas no estaban funcionando. Tuvimos un descanso y fue un momento importante para tomar decisiones. Creo que inspiró esta idea de, ¿qué pasaría si nos conociéramos en un momento en el que no tuviera mi equipaje? ¿Cómo sería eso? Y si decidimos no estar juntos, ¿cuál es la manera de aceptar esa decisión de dejarlo ir?
Esa mentalidad me ayudó. Quizás en otro mundo hubiéramos sido perfectos, y yo me apoyo en ese mundo paralelo sin celos. No tengo problemas de inseguridad que haya traído a la relación y hubiera sido perfecto. Se siente mucho como una situación de “puertas corredizas” porque eso es algo que todos hacemos, donde nos preguntamos: “¿Y si?” La letra me ayudó a aceptar la realidad de alguna manera, pero al mismo tiempo, a estar bien con ella sabiendo que debes ser real contigo mismo. Elegí esta canción porque se sentía exactamente como me sentí con Rumi y la película. Aceptar tus demonios y luego aceptar esa parte de ti mismo es cuando se produce el verdadero crecimiento.
Escribiste esto hace unos años. ¿Habrá más música en el futuro?
Sí, absolutamente. Se trata simplemente de elegir lo que es adecuado para mí, sobre lo que quiero hablar y con lo que siento que la gente puede identificarse. No siempre tiene que ser una canción triste. Podría ser cualquier cosa.
También filmaste el video musical. ¿Cuál es la historia detrás del vídeo?
“En otro mundo” puede significar muchas cosas diferentes. Inicialmente se trataba de la relación, pero evolucionó hasta convertirse en algo en el que, cuando era niño, en otro mundo, elegí un camino diferente. Tenía diferentes caminos que podría haber tomado. Entonces, es una carta de amor para mi yo más joven. Me ves tocando el piano de niño y de adulto, y lo que significa para mí ahora. Se trata de la colisión de esos dos mundos.
