El cantante de gospel nominado al Grammy tenía 77 años

Richard SmallwoodLa cantante de gospel nominada al Grammy cuya música ha sido versionada por Destiny’s Child y Whitney Houston, falleció. Tenía 77 años.

Un representante de Smallwood confirmó Variedad que murió por complicaciones de insuficiencia renal el martes en el Centro de Enfermería y Rehabilitación Brooke Grove en Maryland.

A lo largo de su carrera, Smallwood se estableció como un poderoso vocalista, pianista y compositor en el espacio gospel, obteniendo ocho nominaciones al Grammy y ganando varios premios Dove y Stellar. Como líder de Richard Smallwood Singers y más tarde de Vision, Smallwood obtuvo varios éxitos, entre ellos «Total Praise», «Trust Me» y «I’ll Trust You». A lo largo de los años, sus canciones fueron versionadas por artistas como Houston, que rehizo “I Love the Lord” para “The Preacher’s Wife”, así como Destiny’s Child, que hizo una versión de “Total Praise” como parte de un tema acapella de 2007, “Gospel Medley”.

Smallwood nació en noviembre de 1948 en Atlanta, GA, y fue criado en Washington, DC por su madre y su padrastro. Comenzó a tocar el piano a la edad de cinco años y formó su propio grupo de gospel a los 11. Asistió a la Universidad de Howard, donde obtuvo una licenciatura en música, y fue miembro del primer grupo de gospel de la universidad, los Celestials.

En 1977, fundó Richard Smallwood Singers y firmó con Onyx Records en 1982 para lanzar su álbum debut «The Richard Smallwood Singers», que permaneció 87 semanas en la lista de ventas de álbumes espirituales de Billboard. Recibieron su primera nominación al Grammy por su álbum “Psalms” de 1984 y continuaron lanzando cinco discos más.

Smallwood disolvió los Smallwood Singers a principios de la década de 1990 y formó el coro Vision, que lo acompañó en numerosos álbumes hasta 2015. Su canción “Trust Me”, que alcanzó el puesto número 9 en la lista Hot Gospel Songs, obtuvo su última nominación al Grammy en 2012 en la categoría de mejor canción gospel. En 2019, publicó el libro “Total Praise: The Autobiography”, que detalla la historia personal de su familia. En los últimos años de su vida, Smallwood luchó contra una demencia leve y otros problemas de salud que le impidieron grabar música nueva.

A Smallwood le sobreviven sus hermanos, hermanas, sobrinas, sobrinos y ahijados.