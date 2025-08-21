El candidato vicepresidencial de India Bloc B Sudershan Reddy para presentar la nominación







Después de que el candidato vicepresidencial de la NDA presentó su nominación el miércoles, el candidato respaldado por la oposición Justice (Retd) B Sudershan Reddy está listo para presentar sus documentos de nominación a las 11:30 a.m. del 21 de agosto de 2025.

El juez Reddy, ex juez de la Corte Suprema, fue anunciado a principios de esta semana como el candidato de la oposición para el Vicepresidencial Post y presidente de Rajya Sabha. Él competirá contra el nominado de la NDA CP Radhakrishnan.

Mientras que el CP Radhakrishnan fue acompañado por el primer ministro Modi y varios ministros de la Unión, se espera que los líderes del bloque de la India de todos los partidos de oposición se unan al juez Reddy durante la presentación de su nominación en el Parlamento.

Según ANI, presidente del Congreso Mallikarjun Kharge El miércoles, dijo que la candidatura de B Sudershan Reddy para las elecciones vicepresidenciales refleja el firme compromiso de la oposición con restaurar la «justicia, imparcialidad y dignidad» al funcionamiento del Rajya Sabha.

Al dirigirse a una reunión de los miembros del bloque de la India en el Salón Central de Samvidhan Sadan, Kharge dijo que a los líderes de la oposición se les ha negado la oportunidad de plantear asuntos de preocupación pública vital en la Cámara Alta. Para evitar tales «transgresiones», enfatizó que la elección de Reddy es crucial. Al evento también asistieron Justice (Retd) B Sudershan Reddy.

Kharge afirmó además: «En el parlamento, hemos sido testigos de una tendencia creciente de sofocantes voces de la oposición. Se nos niega repetidamente la oportunidad de plantear problemas de preocupación pública vital en la Cámara. Para resistir y actuar decisivamente contra estas transgresiones, la nación necesita un ejemplo ejemplar e impartial impartial e impartial Justicia. B Sudershan Reddy como vicepresidente de la India. Su nominación representa nuestra resolución colectiva de defender y defender los ideales democráticos que definen a India ”, informó ANI.

El jefe del Congreso también señaló que «la vida y el trabajo de Reddy reflejan el espíritu de nuestra constitución, un compromiso con la equidad, la compasión y el empoderamiento de cada ciudadano», agregó Ani.

La Comisión Electoral había anunciado anteriormente que las encuestas para las elecciones vicepresidenciales se llevarían a cabo el 9 de septiembre, con el conteo de votos programados el mismo día.

La última fecha para presentar nominaciones es el 21 de agosto, mientras que los candidatos pueden retirar sus nominaciones hasta el 25 de agosto.

(Con entradas de ANI)





Fuente