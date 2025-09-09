El candidato de NDA CP Radhakrishnan gana las encuestas de vicepresidente







Candidato a la NDA CP RadhakrishnanEl martes ganó las elecciones del vicepresidente después de ganar 452 votos, dijeron las autoridades, informaron el PTI.

El nominado de la oposición B Sudershan Reddy obtuvo 300 votos, dijo el oficial que regresa.

«El total de 767 votos se emitió en las encuestas vicepresidenciales, 752 eran válidos y 15 no fueron válidos», dijo el oficial que regresa Mody.

Arraigados en el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) y el Partido Bharatiya Janata (BJP), Chandrapuram Ponnusamy Radhakrishnan ha sido elegido como el 15º Vicepresidente de la India, convirtiéndose en el tercer líder de Tamil Nadu para asumir esta posición prestigiosa.

Radhakrishnan, de 67 años, sucede a Jagdeep Dhankhar, quien inesperadamente renunció a la vicepresidencia el 21 de julio.

En el momento de su nominación como candidato al vicepresidencial por el BJP-Ledió la Alianza Nacional Democrática (NDA), Radhakrishnan estaba sirviendo como gobernador de Maharashtra.

Un diputado de Lok Sabha de dos períodos de Coimbatore durante el mandato del ex primer ministro Atal Bihari Vajpayee, Radhakrishnan perdió por poco la oportunidad de convertirse en ministro de la Unión en 1998. Debido a la confusión sobre su nombre, el puesto se entregó a su compañero político tamil Pon Radhakrishnan, después de una mezcla de los gerentes de piso de BJP en la época.

El viaje político de Radhakrishnan comenzó en su adolescencia cuando se unió al RSS, subiendo constantemente a través de sus filas y luego ganó reconocimiento dentro del BJP tanto a nivel estatal como nacional.

Perteneciente a la comunidad socialmente dominante y económicamente próspera Kongu Vellalar Gounder, fue nombrado secretario de la Unidad Tamil Nadu de BJP en 1996 y se desempeñó como presidente estatal del partido de 2003 a 2006.

Con su extensa experiencia política y administrativa, se espera que Radhakrishnan aporte profundidad y equilibrio a su nuevo papel como vicepresidente de Indiaquien también se desempeña como ex presidente de Officio de Rajya Sabha.

Según un perfil oficial compartido por la NDA, se le presenta como un líder eminente, conocedor y libre de cualquier controversia legal.

Las raíces políticas de Radhakrishnan se encuentran en el RSS y Jan Sangh, y primero entró en la vida pública a través de la política estudiantil. Desde entonces, ha considerado la política como una plataforma para servir a la gente.

Con una carrera que abarca responsabilidades electorales, organizativas y constitucionales, Radhakrishnan está listo para dejar una marca duradera como vicepresidente de la India.

Fue jurado como el gobernador de Maharashtra El 31 de julio de 2024, antes del cual se desempeñó como gobernador de Jharkhand durante casi un año y medio.

(con entradas PTI)





