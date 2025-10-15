El candidato al Congreso de Punjab, Karanbir Singh Burj, presenta su nominación para las elecciones parciales







Congreso El candidato Karanbir Singh Burj presentó aquí sus documentos de nominación el miércoles para la asamblea electoral de Tarn Taran del 11 de noviembre.

Esta será la primera elección de Burj, vicepresidente del comité del Congreso del distrito de Tarn Taran, agricultor y empresario inmobiliario.

El escaño de la asamblea de Tarn Taran quedó vacante tras la muerte de AAP MLA cachemir Singh Sohal en junio.

Burj realizó una gira antes de presentar sus documentos. Varios líderes de alto nivel, incluido el secretario general del Congreso a cargo de Punjab, Bhupesh Baghel, el presidente del Congreso de Punjab, Amrinder Singh Raja Warring, el líder de la oposición en la Asamblea de Punjab, Partap Singh Bajwa, y el ex primer ministro Charanjit Singh Channi, participaron en la gira.

En esa ocasión, Baghel hizo un llamamiento a la fiesta trabajadores a luchar en las elecciones con plena dedicación y compromiso.

Dijo que la votación parcial es muy importante para el Congreso y Punjab, y expresó su confianza en que el partido ganará las elecciones con un margen impresionante.

Dirigiéndose a los trabajadores del partido, Warring dijo que la votación parcial en Tarn Taran marcará el tono y la dirección para Punjab de cara a las elecciones a la asamblea de 2027.

Hizo un llamado a la gente para que vote sabiamente y elija un candidato que esté con ellos las 24 horas del día.

Líder de Oposición Bajwa advirtió contra el «regreso de los días oscuros» en Punjab, cuando nadie se sentía seguro y protegido.

Dijo que incluso hoy en día nadie se siente seguro en Punjab, especialmente a lo largo del cinturón fronterizo.

Channi dijo que la AAP no sólo ha «traicionado» al pueblo de Punjab, sino que también ha decepcionado a sus trabajadores. El partido no nombró a una sola persona de un Dalit, un granjero o una familia pobre para el Rajya. sabhadijo.

La última fecha para la presentación de nominaciones para la votación parcial de Tarn Taran es el 21 de octubre y el escrutinio de las candidaturas tendrá lugar el 22 de octubre. La última fecha para la retirada de candidaturas es el 24 de octubre.

contando de votos tendrá lugar el 14 de noviembre.

