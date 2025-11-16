El canciller de UI enfatiza que la investigación en el campus debe tener un impacto real en la sociedad

Depok, VIVA – Esfuerzos de la Universidad de Indonesia (interfaz de usuario) fortalecer ecosistema La investigación volvió a recibir atención en la inauguración del Festival de Innovación de la Universidad de Indonesia (UIIF) de 2025.

En el vídeo de perfil mostrado en el evento, el rector de UI, Prof. Heri Hermansyah, enfatizó que la investigación en UI debe tener un impacto real en público, industriay el desarrollo de la ciencia.

Dijo que UI continúa impulsando colaboración en todas las disciplinas y ampliando la colaboración con varios socios para producir innovaciones que sean relevantes para las necesidades de los tiempos.

«A través de la Dirección de Innovación e Investigación de Alto Impacto (DIRBT), UI integra la investigación industrial y comunitaria para que los resultados de la investigación sean reales en la vida», dijo el profesor Heri en el vídeo del domingo 16 de noviembre de 2025.

DIRBT UI es ahora la fuerza impulsora para transferir la innovación del campus al público a través de dos enfoques principales: el impulso tecnológico y la atracción de la demanda. En la misma transmisión de video, el director de UI de DIRBT, Presidenteul Hudaya, explicó que el impulso tecnológico se llevó a cabo fortaleciendo el ecosistema de innovación y la gobernanza de la propiedad intelectual.

Una de las iniciativas es la plataforma del Sistema de Información de Propiedad Intelectual (IPiS), un escaparate digital que abre un amplio acceso para el público y los socios de la industria a diversas innovaciones de UI.

Por otro lado, la estrategia de atracción de la demanda conecta las necesidades de la industria con la capacidad de investigación de varias facultades. A través del programa UI Solution, esta universidad facilita la colaboración estructurada para que los problemas que enfrenta la industria puedan responderse con una investigación específica.

Según Chairul, el fortalecimiento de esta colaboración es aún más fuerte con la presencia del Centro de Investigación e Innovación Empresarial de la Industria (CIRI).

«CIRI es un ecosistema de investigación de cocreación que proporciona oficinas industriales o laboratorios directamente dentro del entorno UI. Aquí, los equipos industriales y académicos trabajan juntos para utilizar recursos, ideas e instalaciones para crear soluciones reales que puedan implementarse y comercializarse inmediatamente», explicó.

Enfatizó que la presencia del CIRI no sólo proporciona un espacio de colaboración, sino que también es un puente importante para garantizar que la investigación se convierta en innovación que tenga un impacto más amplio en la nación.