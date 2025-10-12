El canciller afgano Muttaqi culpa a una «cuestión técnica» por la exclusión de las periodistas







Tras las críticas por las restricciones a las mujeres periodistas durante la visita diplomática a Afganistán, el ministro de Asuntos Exteriores talibán, Amir Khan Muttaqi, emitió el domingo una aclaración sobre la disputa. El Ministro de Asuntos Exteriores de Afganistán dijo que no invitar a mujeres a una conferencia de prensa celebrada en Nueva Delhi no fue intencional sino el resultado de un «problema técnico», informó la agencia de noticias ANI.

La decisión recibió una fuerte reacción de los medios de comunicación y de los políticos de la India, lo que llevó a Muttaqi a aclarar que la decisión no se basó en discriminación de género.

El Ministro de Asuntos Exteriores afgano dijo: «Con respecto a la conferencia de prensa, fue con poca antelación y se decidió una lista corta de periodistas», dijo Muttaqi. «La lista de participación que se presentó era muy específica. Era más una cuestión técnica… Nuestros colegas habían decidido enviar una invitación a una lista específica de periodistas, y no había otra intención más allá de esta».

Tras el escenario que provocó grandes críticas, Ministro de Relaciones Exteriores Amir Khan Muttaqi convocó a otra interacción con la prensa el domingo, esta vez invitando a asistir a mujeres periodistas, informó ANI.

A principios de esta semana, varias mujeres periodistas y medios de comunicación expresaron su indignación después de que no fueron invitadas a asistir a la rueda de prensa del Ministro de Asuntos Exteriores afgano en Delhi tras las conversaciones bilaterales con el Ministro de Asuntos Exteriores. S Jaishankar.

Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores (MEA) aclaró que no participó en la interacción con la prensa celebrada por Muttaqi el viernes, que luego generó controversia después de que surgieran informes de que supuestamente se prohibió la asistencia a mujeres periodistas.

«MEA no participó en la interacción de prensa celebrada ayer por el Ministro de Relaciones Exteriores afgano en Delhi», se lee en un comunicado del ministerio.

Durante la conferencia de prensa del viernes, Muttaqi abordó cuestiones regionales, incluidas las relaciones entre India y Afganistán, la asistencia humanitaria, las rutas comerciales y la cooperación en materia de seguridad. A la rueda de prensa sólo asistieron periodistas varones seleccionados y funcionarios de la embajada afgana.

La líder del Congreso, Priyanka Gandhi Vadra, criticó el sábado la Narendra Modi Gobierno y exigió que el propio Primer Ministro aclarara su posición sobre el incidente. Calificó el incidente como «un insulto a las mujeres periodistas de la India».

En una publicación en la plataforma de redes sociales X, Vadra escribió: «Primer Ministro Narendra Modi ji, por favor aclare su posición sobre la eliminación de mujeres periodistas de la conferencia de prensa del representante de los talibanes en su visita a la India. Si su reconocimiento de los derechos de las mujeres no es sólo una postura conveniente de una elección a otra, entonces, ¿cómo se ha permitido este insulto a algunas de las mujeres más competentes de la India en nuestro país, un país cuyas mujeres son su columna vertebral y su ¿orgullo?»

