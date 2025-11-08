El cáncer de mama es el más común pero las posibilidades de recuperación son altas, ¡esta es la clave!

Jacarta – Los datos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) en 2022 afirman que más de 2 millones de mujeres en el mundo son diagnosticadas con cáncer de mama.

En la propia Indonesia, los últimos datos del Observatorio Mundial del Cáncer informan que el número de nuevos hallazgos de cáncer de mama en Indonesia ha alcanzado más de 66 mil casos. Esta tendencia hace que el cáncer de mama sea el tipo de cáncer más común y, al mismo tiempo, un gran desafío para la salud de las mujeres en Indonesia. Desplázate para ver la información completa, ¡vamos!

Por otro lado, aunque la tasa de incidencia sea bastante alta, eso no significa que el cáncer de mama no pueda curarse. Cuanto antes se detecte, mayores serán las posibilidades de que el cáncer de mama pueda curarse.

Desafortunadamente, la conciencia pública sobre la detección temprana aún es baja y muchas personas sólo se hacen controles cuando los síntomas son graves o se encuentran en una etapa avanzada.

Especialista en Oncología o Cirugía Oncológica, Dr. Dr. Agus Sutarman SpB. Subsp Onk (K). SH. MH. MARS, nuevamente enfatiza que el cáncer de mama es el caso de cáncer número uno más común en mujeres en Indonesia.

«El cáncer de mama no sólo ataca a las personas mayores sino también a los jóvenes. Sin embargo, esto se puede prevenir realizando SADARI (autoexamen de mama) de forma regular y disciplinada, así como SADANIS (examen clínico de mama) con personal médico», afirmó el Dr. Agus en su declaración, citada el sábado 8 de noviembre de 2025.

Según él, el cáncer de mama se puede curar si se detecta a tiempo y se trata de forma adecuada y rápida, de modo que la esperanza de recuperación y supervivencia sea alta.

«Por esta razón, le recomendamos que realice la EEB entre 7 y 10 días después del primer día de la menstruación», dijo.

El director de Unicharm, Sri Haryani, también estuvo de acuerdo con la explicación del doctor Agus. Según él, la clave para la detección temprana del cáncer de mama es la EEB.

«Se recomienda realizar la EEB entre 7 y 10 días después del primer día de la menstruación. Creemos que la menstruación y la prevención del cáncer de mama están estrechamente relacionados», afirmó Sri.

Los doctores Agus y Sri Haryani discutieron este tema durante la educación sobre el autoexamen de los senos con el tema «Seamos conscientes después de la menstruación». Esta vez, la educación se brindó por etapas a estudiantes de varias universidades de Yakarta durante octubre de 2025, coincidiendo con la conmemoración del Mes Mundial de Concientización sobre el Cáncer de Mama en octubre.