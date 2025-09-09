El canal rápido ‘Law & Order’ lanza Plutón TV, Prime Video

El «Orden público» RÁPIDO Channel se ha lanzado oficialmente en los EE. UU.

Los fanáticos de la icónica serie dramática ahora podrán transmitir las temporadas 5-10 de forma gratuita en los canales LG, Plutón TV, Prime Video, Roku Channel, Samsung TV Plus y Xumo Play. Se pondrán a disposición temporadas adicionales a finales de este año. Esto marca la primera vez que la serie ha tenido su propio canal rápido.

«Los fanáticos de ‘Law & Order’ están utilizando cada tipo de medios hoy en día y tiene sentido que la serie esté disponible donde quieran verlo», dijo Lobo de pollaCreador de la serie y productor ejecutivo. «Nuestra esperanza es que una nueva generación de espectadores descubra ‘Law & Order’, y la base de fanáticos continuará creciendo a medida que entramos en nuestra 25ª temporada».

«Law and Order» ayudó a definir el formato de procedimiento moderno, con cada episodio con las historias de la policía que investiga un delito y los fiscales de distrito que procesan a los delincuentes.

«Estamos encantados de que el legendario ‘Law & Order’ se una a nuestra línea de potencia de canales rápidos de la cartera de contenido de NBCUniversal y esté entusiasmado de llevar esta serie a los fanáticos nuevos y existentes por igual», dijo Bruce Casino, EVP, ventas y distribución de US para la distribución de TV global de NBCUNIVERVISAL. «Esto fortalece aún más nuestra asociación de larga data con Dick Wolf y Wolf Entertainment, cuya narración de cuentos continúa resonando con el público en todo el mundo. Y nuestra colaboración con nuestros valiosos socios de plataforma destaca nuestro compromiso compartido de encontrar formas innovadoras de ofrecer contenido convincente a los espectadores».

«Law and Order» debutó originalmente en NBC en 1990 y originalmente se ejecutó durante 20 temporadas hasta 2010. NBC luego revivió la serie en 2022 para una temporada 21, con la temporada 25 que ahora debutará el 25 de septiembre. El programa ha generado múltiples spin -offs, incluida la serie actual «Law & Order: Special Victims Unit» y «Law & Order: Crime organizado».

El elenco de «Ley y Orden» ha presentado una increíble gama de actores sobre su carrera, que incluyen: Sam Waterston, S. Epatha Merkerson, Benjamin Bratt, Angie Harmon, Carey Lowell, Jill Hennessy y el difunto Jerry Orbach y Steven Hill.

El programa también ha presentado estrellas invitadas notables como: Timothée Chalamet, Idris Elba, Jennifer Garner, Philip Seymour Hoffman, Sarah Paulson, Zoe Saldaña, Claire Danes, Colman Domingo, Allison Janney, Laura Linney, Sebastian Stan, Courtney B. Vance, Ellen Pompeo y Edie Falco.