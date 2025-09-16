El canal de España Sur, el equipo de Womack Studios en Gibraltar-set ‘The Rock’

Emisora ​​pública andaluza Canal La televisión se ha asociado con Sevilla Womack Studios y entretenimiento diferente para desarrollar la serie histórica de thriller de drama de Gibraltar «La Roca» («The Rock»).

Estructurado como una serie de seis episodios, el proyecto está maldito por el escritor y showrunner ganador de BAFTA Ronan Bennett, creador de series exitosas como «Top Boy» y «Mobland».

Rocío Sepúlveda y Raúl Mancilla son los creadores de la serie, con Raúl Santos como escritor.

Helmer Alexis Morante, cuyos créditos incluyen el documental «Camarón: Flamenco y Revolución», característica galardonada «The Universe of Oliver» y Dramedy soldado «¿Puedo hablar con el enemigo?» se adjunta a directo.

Historia basada en Facts reales de Gibraltar-Set

La historia inspirada en los esfuerzos reales se desarrolla en la animada zona fronteriza del Campo de Gibraltar de España en la década de 1960, retratando una comunidad donde miles de españoles cruzaban diariamente a Gibraltar del Reino Unido para el trabajo, mientras que los gibraltarianos se movían en la dirección opuesta para disfrutar de un estilo de vida andalusiano.

«Contra esta vibrante integración social, cultural y económica, la serie sigue el cambio dramático provocado por el cierre de la frontera en 1969, una decisión política que separó abruptamente los lazos entre ambos lados hasta la reapertura de la frontera en 1982», dijo una sinopsis.

Después del cierre de la frontera, Manuel Guerrero, un capitán de la Guardia Civil española, aterriza con su familia en la ciudad de La Línea de la Concept, en Cádiz, con la misión de controlar el contrabando entre ambos territorios.

Ganador en el South Boost del año pasado

«The Rock» fue presentado por primera vez por Different Entertainment, productor de la exitosa serie web «Malviviendo», en el año pasado South International Series Festival En Cádiz, enganchando el premio South Boost al proyecto de la Mejor Serie.

El lunes 15 de septiembre, la tercera edición del Festival de la Serie South International, organizó el anuncio de la participación de Canal Sur en el desarrollo del proyecto junto con Womack Studios y Different.

El regreso con guión de Canal Sur

Para Canal Sur, «The Rock» representa su regreso a la producción de ficción televisiva en su primera serie con guión desde «Desconocidas», una coproducción de 2022 con la emisora ​​regional de Valencia à Punt.

«Este regreso es algo que el sector de la televisión andaluz nos había estado pidiendo. Nos enamoramos del proyecto, convencidos de que no había mejor ajuste», dijo Isabel Cabrera, directora adjunta de radio y televisión de Canal Sur.

Una empresa altamente diversificada, que cubre áreas como la organización de comunicación audiovisual, marketing digital y eventos, Womack Communication Group opera oficinas en Sevilla, Madrid, Barcelona, ​​las Islas Canarias, la República Dominicana y Miami.

Womack sirve como organizador del Festival de la Serie South International de Cádiz.

Más allá de su papel del festival, la compañía ha adquirido recientemente los atuendos de producción española de contenidos felices, películas de Lolita y Kino Pravda, con sede en las Islas Canarias, y lanzó Seed of Memory, un estudio de animación especializado en ciencia y atención médica.

La primera piedra angular

«Canal Sur es la primera piedra angular de ‘The Rock'», dijo Antonio Carreto, productor ejecutivo y director de operaciones de Womack Studios, parte de Womack Group.

Careto ve a «The Rock» como emblemático de la ambición de Womack: «Consolida nuestra división de ficción, reafirma el Festival Sur como un mercado industrial y, sobre todo, abre una nueva ruta hacia la coproducción internacional», dijo.

Cerrar la coproducción del Reino Unido es un desafío que exige el proyecto en sí. «Es una historia que requiere una perspectiva transfronteriza», agregó Carreto.

En los últimos dos años, Womack ha participado en unas 60 producciones de cine y televisión y está desarrollando nuevas instalaciones de producción, como el complejo Atlantic Experience & Auditorium Cultural and Leisure en el puerto de Cádiz.

«The Rock» representa la tarjeta de llamadas de Womack Studios en TV con guión.

En la edición South de este año, Womack también está presentando el primer aspecto del proyecto de música «Bajañí» ganador del Oscar TrueBa «Bajañí», protagonizada por el guitarrista Niño Josele, y las docuserías «Toma Moreno», centradas en el productor-ventriloquista José Luis Moreno.

Ambos títulos subrayan el impulso de Womack para diversificarse en contenido de prestigio con una fuerte resonancia internacional.

La compañía también lanzó una división internacional de coproducción y servicio internacional, encabezada por la productora muy considerada Nadine Luque («Silk», «The Song of Names»).