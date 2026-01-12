El campo de Nadiem abre la oportunidad de citar a Google como testigo en el juicio del caso Chromebook

Jacarta – Ex asesor jurídico Mendikbudristas, Nadiem Makarim considere llamar a una fiesta Google como testigo en el juicio de un presunto caso corrupción adquisición de computadoras portátiles Chromebook.

Así lo transmitió el asesor legal de Nadiem, Ari Yusuf, después de la audiencia de decisión provisional en el Tribunal Anticorrupción del centro de Yakarta, el lunes 12 de enero de 2026.

«Veremos cómo se desarrolla más adelante. Por supuesto, esto es muy importante, sí, porque Google es la parte que siempre se dice que proporciona beneficios a Nadiem y Google ha hecho una declaración oficial», dijo Ari citado por ANTARA.

Luego, Ari mencionó la declaración oficial de Google de que Nadiem había transmitido en una carta leída por el asesor legal que Google no tenía malas intenciones en su papel en el caso de presunta corrupción en la digitalización de las herramientas de aprendizaje escolar, las computadoras portátiles Chromebook.

«Esto demuestra que Nadiem no tenía intenciones maliciosas con Google», afirmó.

Según él, la inversión de Google con GoTo no está relacionada con la supuesta recepción de dinero en la cuenta de Nadiem como ganancias por valor de 809 mil millones de IDR en el supuesto caso de corrupción.

«De hecho, los fondos fueron devueltos íntegramente a PT Application Karya Anak Bangsa (AKAB), hay registros y estos registros no pueden ser manipulados porque están escritos claramente, no tienen nada que ver con Google o el ministerio», dijo.

En el caso de presunta corrupción en el programa de digitalización de la educación en forma de adquisición de computadoras portátiles Chromebook y Chrome Device Management (CDM) dentro del Ministerio de Educación y Cultura en 2019-2022, Nadiem fue acusado de corrupción que causó pérdidas a las finanzas estatales por valor de 2,18 billones de IDR.

Entre otras cosas, cometió corrupción al adquirir instalaciones de aprendizaje basadas en tecnologías de la información y la comunicación en forma de computadoras portátiles Chromebook y CDM para los años fiscales 2020, 2021 y 2022 que no estaban de acuerdo con la planificación de adquisiciones y los principios de adquisiciones.

El crimen se habría cometido junto con otros tres acusados ​​que han sido juzgados, a saber, Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah y Sri Wahyuningsih, así como el jurista Tan, que actualmente sigue en libertad.

En detalle, las pérdidas estatales causadas incluyen 1,56 billones de IDR relacionados con el programa de digitalización de la educación en el Ministerio de Educación y Cultura, así como 44,05 millones de dólares o el equivalente a 621,39 mil millones de IDR debido a la adquisición de MDL innecesario e inútil para el programa de digitalización de la educación.