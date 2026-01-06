El campeonato FCS termina en un thriller de tiempo extra

La Universidad Estatal de Montana capturó su segundo Campeonato Nacional FCS el lunes 5 de enero de 2025, con una dramática victoria en tiempo extra sobre los Illinois State Redbirds en el FirstBank Stadium de Nashville, Tennessee. Los Bobcats culminaron una temporada historica al regresar al juego de campeonato FCS por segundo año consecutivo. Sólo que esta vez se impusieron con una emocionante victoria por 35-34.

El equipo estaba dirigido por el mariscal de campo. Justin Lamson, receptores abiertos destacados taco dowler y acero danésy pateador Myles Sansted. Sin embargo, el estado de Montana se basó en una esfuerzo de todo el equipo para asegurar su primer título nacional desde 1984. Illinois State, a pesar de una notable postemporada, sigue en busca de su primer campeonato FCS.

Juego de campeonato

Estado de Montana dominó la primera mitad con una explosiva actuación ofensiva. Lamson completó 12 de 13 pases para 228 yardas, demostrando su compostura. La transferencia de Stanford, de 23 años, anotó tres touchdowns antes del medio tiempo.

Corrió para dos anotaciones y lanzó la tercera al receptor Steel para un touchdown de 33 yardas. El touchdown de Steel destacó la mitad, cuando superó a un defensor y corrió hacia la zona de anotación. Los Bobcats entraron al tercer cuarto con una ventaja de 14 puntos y parecían tener el control total.

El el impulso cambió rápidamente en la segunda mitad cuando Illinois State respondió. Después de forzar una parada en la primera posesión de Montana State, los Redbirds se adentraron profundamente en la zona roja. corriendo de regreso Víctor Dawson perdió el balón cerca de la línea de gol, pero el liniero ofensivo Logan Brasfield recuperó el balón en la zona de anotación para un touchdown. El marcador encendió la remontada de Illinois State, mientras los Redbirds fueron reduciendo constantemente la ventaja de los Bobcats.

El partido alcanzó su máxima intensidad al final del último cuarto. Con sólo 5:10 restantes, el mariscal de campo de Illinois State Tommy Rittenhouse conectado con receptor ancho dylan señor en un pase de touchdown de 25 yardas para empatar el juego. Después de un despeje forzado, los Redbirds recuperaron la posesión con poco más de tres minutos restantes y se movieron al rango de gol de campo luego de otro pase completo de Rittenhouse a Lord.

Estado de Illinois golpeó primero en tiempo extracuando Rittenhouse una vez más encontró a Lord para un touchdown. Sin embargo, Montana State bloqueó el punto extra, manteniendo el déficit en seis. En posesión de los Bobcats, Lamson cumplió bajo presión y encontró a Dowler en cuarta y 10 para un touchdown de 14 yardas. Sansted luego convirtió tranquilamente el punto extra para asegurar el campeonato.

Temporadas históricas

El título puso fin a una temporada memorable para Montana State, que también contó con un histórico enfrentamiento de semifinales contra su rival en el estado, la Universidad de Montana. Fue la primera vez que los equipos se enfrentaron dos veces en una sola temporada. Mientras tanto, Montana venía de una derrota en el Campeonato FCS del año pasado, lo que hacía que esta revancha fuera aún más significativa. La victoria semifinal de los Bobcats sobre sus rivales de toda la vida entusiasmó a su base de fanáticos y aumentó la confianza del equipo de cara al campeonato.

del estado de Illinois La carrera fue igualmente impresionante, ya que los Redbirds se convirtieron el primer equipo para obtener cuatro victorias en los playoffs como visitante en una postemporada de FCS y solo el segundo equipo no cabeza de serie en llegar al juego de campeonato en la era de los playoffs de 24 equipos. Su viaje incluyó victorias duras y reñidas contra oponentes de primer nivel, demostrando resiliencia, trabajo en equipo y determinación a lo largo de la temporada.