El campeonato de tenis del mundo masculino se inicia la serie IV.

VIVA -Despuesto a la tercera serie de campeonato mundial de tenis masculino de Amman con el título M-25, el campeonato tenis Internacional en Nusa Dua Bali se mudó inmediatamente a la cuarta serie, que también es la misma etiqueta, la M-25.

Leer también: Jugador francés del tenis Arthur Gea Torneo Torneo Tennis M-25 Bali



Proporciona un premio total de $ 30,000, para la cuarta serie de la implementación M-25 que se celebra después del partido final de los singles masculinos, compitiendo directamente la ronda de clasificación para competir por 8 boletos a la ronda principal que se sigue 32 jugador de tenis de 12 países.

En la ronda preliminar del huésped de Indonesia, bajó dos de su sencillo, Gunawan Trismuwantara y Tegar Abdi Wibowo, pero desafortunadamente ambos no lograron pasar la apretada competencia y tuvieron que ser eliminados en la ronda inicial.

Leer también: El doble japonés controló el final M-25 Bali, Indonesia fue eliminada en las semifinales



Harapan Tegar Abdi Satrio Wibowo, quien estaba a solo un paso del empate principal después de que ayer por la tarde derrotó a Anup Bangardi, hoy tuvo que desaparecer después de no poder mantener su mejor desempeño después de ser sometido en la séptima semilla Ajay Malik de India.

Juegos demasiado tarde y también agresivos desarrollados a través de un servicio duro o voleibol de este jugador indio, lo que hace que Tegar Abdi Wibowo en el primer set se vio obligado a rendirse 3-6.

Leer también: El jugador de tenis indonesio se cae en los torneos de tenis de la Serie 3 M-25 en Bali



Levántate con el juego de Rali-Rali desde la línea de fondo y esforzándose por perseguir bolas difíciles de Ajay Malik, en cambio, hicieron que muchos jugadores de tenis anfitriones ganaron puntos y los trajeron 6-4, y el partido entre los dos debe pasar por el súper empate en el tercer set.

El patrón de trapos desde hace mucho tiempo de Tegar Abdi Wibowo, que se enfrentó al personaje que atacaba a Ajay Malik, haciendo la ronda de la tercera ronda de Super Break.

Pero la consistencia y la preparación mental que poseen la séptima semilla de la India, una victoria decisiva para que Ajay Malik obliga a Tegar Abdi Wibowo a ser derrotado finalmente 7-10 en un partido con una duración de 1 hora 32 minutos.

Enfrentarse a los oponentes que tienen un excelente físico y también consistente en el ataque, requiere estrategias especiales como reducir el ritmo del juego a través de rifles largos como lo que se hizo en el segundo set. A pesar de que están preparados mentalmente y continúan enfocándose en el conjunto de determinación, pero nuevamente la experiencia de competir a través de competiciones de rutina de Ajay Malik, es cierto que Tegar Abdi Wibowo se convirtió en una de sus causas en el partido.

Otro Jugador de tenis indonesio quien tampoco pudo calificar para la ronda principal de la gira de tenis mundial de ITF Bali también antes de que Maan Kesharwani sometiera a Trismuwantara.

Gunawan, que anteriormente pudo convertirse en un segundo finalista masculino en la segunda serie M-15, y dos veces calificada para la ronda principal en el número individual, no pudo pasar su obstáculo inaugural en esta cuarta serie, después de ser obligado a derrotar a 4-6 y 7-6 Titebreak 9.

A pesar de la pérdida de dos representantes, Gunawan Trismuwantara y Tegar Abdi Satrio Wibowo en el Campeonato Mundial de Tenis masculino de Amman en la cuarta serie M-25, el anfitrión de Indonesia todavía tiene otros 3 representantes del número único.

Los tres jugadores son Rifqi Fitriadi, que acaban de regresar para aparecer después de descansar después de la lesión, Anthony Susanto y Lucky Candra Kurniawan, quienes inmediatamente ingresaron a la ronda principal con los comodines del organizador.

Además de tener 3 jugadores individuales, el campeonato mundial de tenis masculino de Di Diadang Amman de la cuarta serie M-25, en el sector dual de la presentadora de Indonesia también colocó a 5 jugadores a través de Gunawan Trismuwantara y Lucky Candra Kurniawan, Tegar Abdi Wibowo y su compañero de Malaysia Abdul Hazlii Imran.

Mientras que Anthony Susanto en el doble número nuevamente tomó a los jugadores de los Estados Unidos Alexander Chang como su compañero. Mientras que el jugador senior indonesio Christoper Rungkat, quien se centró en jugar en el sector doble en la serie M-25, todavía apareció en parejas con Francis Alcantara de Philipinina.