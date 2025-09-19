El campeón del Super Bowl pone a los Broncos en aviso antes del juego de Chargers

El Broncos de Denver están preparados para enfrentar el «MVP» durante dos semanas de la temporada regular, y el ex esquinero de Star Chris HarrisMiembro del equipo del Super Bowl 2015, no se puse a las palabras sobre las apuestas.

Jugador de ataque Justin Herbert ha liderado el Chargers de Los Ángeles a su segundo inicio consecutivo por 2-0 y buscará su primera salvación de apertura de 3-0 como profesional contra los Broncos.

Bo nix Y los Broncos buscan recuperarse después de su pérdida en la Semana 2.

La leyenda de los Broncos, Chris Harris, establece un tono para el juego de Chargers

Un agente libre no reclutado de Kansas en 2011, Harris pasó 12 temporadas en la NFL, nueve de las cuales estaban con los Broncos en el «No hay zona de mosca. » Obtuvo cuatro viajes de Pro Bowl, una selección All-Pro del primer equipo, y es miembro del equipo All-2010 de Salón de la Fama.

Harris tiene lazos en ambos lados de esta rivalidad de la AFC West, pasando dos temporadas con los Chargers.

«Este juego de Chargers vs Broncos es enorme», Harris publicó en X el 18 de septiembre «. Mucho en juego temprano en la temporada».

Broncos-Chargers es un juego de «doble hebilla»-Dave Logan 😤 «Creo que cualquiera que entrene contra Jim Harbaugh tiene esa pequeña cosa competitiva porque lo saca de la gente. Es un tipo peculiar». pic.twitter.com/waoddfcwti – DNVR Broncos (@dnvr_broncos) 17 de septiembre de 2025

Harris enfrentó a los Chargers 17 veces durante su mandato de los Broncos, incluido un juego de playoffs durante la temporada 2014. Jugó en 16 de esos concursos, con el enfrentamiento de postemporada entre ellos.

Harris y los Broncos ganaron cinco de esos juegos.

Por el contrario, Harris fue 2-2 con los Chargers contra los Broncos, subrayando aún más la reciente ventaja de LA en la rivalidad.

Broncos se enfrentará a ‘MVP’ Justin Herbert

Los Broncos de 2025 no lo tendrán mucho más fácil que los escuadrones de Harris, que se enfrentarán a los Chargers con Ríos Philip en QB. Estos cargadores están dirigidos por Herbert, quien Broncos Coordinador defensivo Vance Joseph Llamado el «MVP» durante las dos semanas de la temporada.

Joseph también llamó a Herbert un «atleta especial», que está «jugando a un alto nivel en este momento».

«Es exacto. Obviamente es un hombre grande. Entonces, puede ver sobre la presión. Se está escapando de las principales bajas, segunda y larga y tercera bajada, para mantener vivas los unidades. Joseph dijo a los periodistas el 18 de septiembre.

«Es una combinación de Rush y Cobertura para contener este mariscal de campo. Y es una ofensiva de carrera. Entonces, el acto de equilibrio entre detener la carrera y defender el pase será crítico».

Justin Herbert en sus últimos 4 inicios de temporada regular 🔥 89 QBR74% COMP307 PASS YPG10 TD, 1 INT Esta noche en MNF, tiene la oportunidad de ser el primer jugador en 5 años en publicar un QBR más de 80 en 5 aperturas consecutivas (a través de @Espninsights) pic.twitter.com/g3lbrf9utl – NFL en ESPN (@espnnfl) 15 de septiembre de 2025

Al ingresar a la Semana 3, los Broncos han permitido que los QB opuestos complete el 56.5% de sus pases, la tercera marca más baja en la liga. Los Broncos ocupan el noveno lugar en yardas aéreas permitidas, pero hay razones para aún más aliento.

El QB de los Chargers ha tomado 5 capturas, mientras que los Broncos están empatados para los terceros sacos más con 7.

Herbert ha completado el 72.1% de sus pases para 560 yardas, 5 touchdowns y 0 intercepciones en dos juegos.

Justin Herbert consciente de la defensa de Broncos

Herbert no está pasando por alto a los Broncos. Tiene 5-4 contra ellos en su carrera, aunque los barrió la temporada pasada, completando el 65.7% de sus pases con una línea de 2,199-13-7 en esos concursos.

Herbert dijo que los Broncos son un «muy talentoso» y «muy buena defensa».

«Nunca están realmente fuera de lugar. Han agregado algunas piezas este año, y esos muchachos han tenido grandes roles en otros equipos». Herbert dijo a los periodistas el 17 de septiembre. «Los ves y están muy bien entrenados. Vuelen, son rápidos y persiguen al pasador. Creo que lideran la liga en capturas. Entonces, eso definitivamente es algo a tener en cuenta».

NIX-quien registró una línea 479-4-1 del 65.7% de finalización contra los Chargers como novato, y los Broncos deben estar en su mejor momento para obtener una victoria en la Semana 3.