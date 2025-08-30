El campeón del Super Bowl de los Steelers derrama la verdad en la relación de Aaron Rodgers

Jugador de ataque Aaron Rodgers ha tenido la reputación de ser difícil con los medios de comunicación e incluso los compañeros de equipo a lo largo de su carrera. Pero durante casi tres meses con el Pittsburgh SteelersRodgers ha encajado bien y no ha causado ningún drama con los periodistas.

Sin embargo, eso no significa que esté compuesto con el ex analista de seguridad de los Steelers y el analista de ESPN Ryan Clark.

El defensivo del campeón del Super Bowl compartió durante Meadowlark’s ¡América del fútbol! Viernes de podcast Que él y Rodgers no han hablado desde que el mariscal de campo firmó con los Steelers.

Clark dijo que solicitó entrevistar al mariscal de campo para su propio podcast, El pivote. Pero Rodgers rechazó la entrevista.

«No tengo nada en contra de tipo, está bien. Pensé, ‘Hombre, me encantaría sentarme con él’. Aparte de la historia allí. dijo Clark, a través de Nick Farabaugh de Pennlive.com.

Clark agregó que durante su visita a la práctica de los Steelers este verano, el mariscal de campo no le habló.

Ryan Clark dice que Aaron Rodgers de Steelers lo ignoró durante la visita

Clark no abordó directamente al nuevo mariscal de campo de Pittsburgh. Pero la antigua seguridad compartió que dijo al coordinador ofensivo de los Steelers, Arthur Smith y Rodgers, al mismo tiempo.

Según Clark, Rodgers no respondió.

«Cuando estábamos llegando al campus, él estaba hablando con Arthur Smith cuando íbamos cuesta arriba. Para mí, si realmente no tengo un problema contigo, voy a hablar contigo. Voy a saludar. Es grosero no hacerlo, en mi opinión». dijo Clark.

«Así que estaba hablando con Arthur Smith. Hablé con algunos de los muchachos que veo provenientes de la reunión de equipos especiales. Llevo la ventana hacia abajo y digo: ‘Qué pasa chicos’. Arthur Smith habla. Aaron Rodgers me mira y no dice nada «.