El campeón de San Marino MotoGP, Marc Márquez, tiene la oportunidad de clave el título mundial en Japón

San Marino, vivo – corredor Ducati lenovo Marc Márquez Ganó el San Marino MotoGP con un tiempo de 41 minutos 20.89 segundos en el Circuito Mundial de Misano Marco Simoncelli, San Marino, domingo 14 de septiembre de 2025,

Leer también: Marc Márquez se destacó en el entrenamiento de MotoGP de San Marino 2025 que estaba lleno de incidentes



Comenzando la carrera en cuarta posición, Márquez pudo robar el impulso para pasar a su hermana Alex Márquez (Ducati) en segundo lugar, y Fabio Quantarao (Ducati) en tercera posición.

El español continuó siguiendo a Marco Marco Bezzecchi (Aprilia), quien lideró la carrera desde el inicio en primer lugar.

Leer también: Hacia MotoGP Misano 2025, Marc Márquez prometió aparecer ‘All Out’ para Ducati



Después de liderar 11 vueltas, Bezzecchi perdió el control cuando estaba en una curva que Márquez inmediatamente solía hacerse cargo de la primera posición.

Leer también: ¡NUEVA HISTORIA! Alex Márquez volando a Marc Márquez en el camino de MotoGP



Después de adelantar, Márquez continuó manteniendo una distancia de 15 vueltas restantes hasta que alcanzó el primer final, seguido de Bezzecchi en segundo lugar con una distancia de 0.568 segundos y Alex Márquez en tercer lugar con Gap 7.734 segundos.

Con esa victoria, Márquez estaba firmemente en la parte superior de la clasificación al recolectar 512 puntos. Su competidor más cercano Alex Márquez registró 330 puntos después de agregar 16 puntos en el GP de San Marino.

El corredor apodado «The Baby Alien» puede bloquear el título mundial en Motogp japonés El 26 de septiembre, porque solo requiere tres puntos adicionales para asegurarse de que no se supere del competidor más cercano.

Si tienes campeones en Japón, la carrera continuará en Mandalika, Indonesia, del 3 al 5 de octubre con el estado de Márquez como campeón. Después de la carrera en Indonesia, todavía quedan cuatro series que se llevarán a cabo en Australia, Malasia, Portugal y España. (Hormiga)