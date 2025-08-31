El campeón de Alexander Chang UTR Pro Tennis Tour Bali, un joven tenista indonesio parecía prometedor

VIVA – Jugador de tenis Los jóvenes Estados Unidos, Alexander Chang, lograron un logro orgulloso después de irse como campeón del campeonato mundial de tenis masculino Amman en la quinta serie etiquetada como UTR Pro Tennis Tour en Nusa Dua, Bali, el domingo 31 de agosto de 2025.

El título de Chang fue confirmado después de derrotar a su compatriota, Lucca Liu, en la final. Jugando en un duelo titulado All American Final, Chang ganó dos sets directos con un puntaje idéntico de 6-4.

El partido fue apretado desde el principio. En el primer set, Chang, que parecía agresivo, tuvo que enfrentarse a Liu, quien dependía más de los ataques desde el inicio. El duelo se basó en 4-4 finalmente fue roto por Chang a través de la estrategia de servicio y volea, lo que lo hizo ganar el set de apertura 6-4.

En el segundo set, Liu trató de levantarse y aumentar el ritmo del juego. Sin embargo, la alta confianza de Chang lo hizo capaz de controlar el juego. En 1 hora 42 minutos, Chang cerró la victoria 6-4 mientras aseguraba el título.

Como campeón de solteros masculinos, Chang tiene el derecho de premiar USD 3,600. Mientras que Lucca Liu, que apareció como subcampeona, recibió USD más de 2.075 trofeos.

A pesar de perder, Lucca Liu todavía muestra deportividad. Reconoció la superioridad del campeón. «Alexander Chang jugó muy bien hoy, por lo que merece ser un campeón», dijo Liu.

Mientras que el propio Chang admitió que estaba sorprendido de ganar dos sets directos. «No esperaba poder ganar dos sets directos, teniendo en cuenta que en la ronda de clasificación del grupo de juegos Lucca Liu era tan excelente que salió como campeón del grupo B», dijo Chang.

Afirmó que este título agregó su motivación para funcionar mejor en la serie M-25 la próxima semana.

Además de la final, el partido de play-off para el ranking de la clasificación también se celebró. Los representantes indonesios registraron con éxito resultados satisfactorios el último día. Anthony Susanto ganó 6-3, 6-0 sobre Joao Graca (Portugal) para ocupar la posición 9.

Tegar Abdi Satrio Wibowo aplastó a Eric Tripati 6-0, 6-0 y terminó 13º. Renaldi Aqila Salim derrotó al jugador de tenis ruso con un puntaje de 6-1, 6-1 para posarse en la posición 17 de un total de 20 participantes.

Continuar a la serie M-25

Después de esta quinta serie, la serie Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour continuó hasta la sexta serie, la ITF World Tennis Tour M-25. Este torneo se llevará a cabo del 1 al 7 de septiembre de 2025 en la zona turística de ITDC NUSA Dua, Bali.