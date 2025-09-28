El campamento de Mardiono dijo que la aclamación de Agus Suparmanto era ilegal e inválida

Yakarta, Viva – Consejo Central de Liderazgo del Partido de Desarrollo Unido (DPP PPP) confirma que la aclamación afirma Agus Suparmanto como Presidente El PPP aclamado del Congreso X no es legalmente válido.

El presidente de los asuntos legales del PPP DPP, Andi Surya Wijaya explicó que el mecanismo en poder de AGU no estaba de acuerdo con las reglas organizativas aplicables.

«Sí, ilegal (aclamación de AGUS)», dijo Andi cuando los periodistas confirmaron, domingo 28 de septiembre de 2025.

Andi dijo que el reclamo también fue una discapacidad del procedimiento porque no cumplió con las disposiciones del Foro de Deliberación. «Sí, tampoco lo es», dijo.

Andi explicó que su partido estaba presente directamente en el Congreso de X PPP, que se celebró de acuerdo con AD/Art.

«Cuando hablamos del corum, también vemos dónde está la gran cantidad, el corum», explicó.

Por lo tanto, el PPP DPP enfatizó su actitud de no reconocer los resultados reclamados por Agus Suparmanto. «Sí, lo consideramos ilegal», dijo.

Actor Ketum PPP, Muhamad Mardiono Foto : Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Miembros del equipo de formación, así como el ex presidente del Consejo Asesor del Partido de Desarrollo Unido (PPP), Muhammad Romahurmuziy o Rommy, enfatizaron que el ex ministro de Comercio Agus Suparmanto fue elegido Presidente de PPP para 2025-2030 en la conferencia de PPP celebrada en el área de Ancol, North Jakarta, el domingo 28 de septiembre, 2025.

«Necesitamos enfatizar la décima conferencia del PPP en 2025 para terminar, y Agus Suparmanto ha sido elegido junto con 12 formadores que representan al Consejo Central de Liderazgo y al Consejo de Liderazgo Regional del PPP en todo Indonesia que comenzará a trabajar a partir de esta noche», dijo Rommy.

Según Rommy, la elección de Agus Suparmanto como presidente del PPP estaba de acuerdo con los artículos de asociación y por las leyes que rigen los requisitos de los candidatos para el Presidente General.

«¿Qué cosa allí (anuncio/arte) establece que el candidato para el presidente general es tener una tarjeta de identificación de miembros, y eso ha sido examinado», dijo?

Además, Continúa Rommy, Agus Suparmanto había cumplido los requisitos relacionados con la experiencia de servir en los campos de ejecutivos, legislativos y judiciales a nivel central.

«Esa es la consistencia de lo que recibimos de los estudiosos que se reunieron en las Silatnas (reunión nacional) Ulama’il Ka’bah realizó en el Kempek Cirebon Islamic Boarding School el 8 de septiembre de 2025», explicó.

Por lo tanto, reiteró que el proceso electoral de Agus Suparmanto estaba de acuerdo con la Constitución o AD/ART/ART del PPP.

Declaración de Agus Suparmanto Maju Caketum PPP Foto : Antara / Fiananda Sjofjan Rassat

«Nosotros, los jefes de la asamblea que estuvieron presentes aquí, los líderes, los Kiai, los funcionarios del partido en el nivel central, todos se convirtieron en testigos, y finalmente fue la presencia del presidente del Partido de Desarrollo Irfan Pulungan que, junto con nosotros, enfatizó que este era el proceso constitucional que habíamos aprobado», dijo.

Además, agregó Rommy, el equipo de formación trabajará para compilar la administración de PPP para el período 2025-2030, que es durante los próximos 30 días.