El campamento de atletas de la NFL es el impulso del desarrollo del fútbol americano en Indonesia

VIVA – Se crea una nueva historia para el desarrollo fútbol americano en Indonesia. NFL Atleta Camp X Indonesia impulsado por Grit se celebró con éxito del 12 al 14 de agosto de 2025 en Yakarta, precisamente en el campo de rugby GBK, antes de continuar con Bali.

Este evento presenta grandes nombres de la NFL. Está Joe Walker, campeón de apoyador Super Bowl con Philadelphia Eagles. Entonces Nico Falah, un ex liniero de la USC que había fortalecido los titanes, los broncos y los asaltantes.

Además de Miles Shuler, el ex receptor abierto Rutgers y la Universidad Northwestern que se habían unido a Carolina Panthers, ahora están activos como entrenadores de habilidades especiales WR, DB y atleta NFL.

Esta serie de actividades fue realizada por alto rendimiento por Grit y recibió una cobertura exclusiva de USS Feeds. El evento incluyó una clínica de entrenamiento de clase de élite, programa de entrevistas en @America, al programa de servicio comunitario destinado a inspirar a la joven generación de Indonesia y fortalecer el ecosistema estadounidense fútbol americano en la patria.

«Después de años de entrenamiento con ellos, puedo decir que son figuras extraordinarias, combatientes que lograron convertirse en campeones al más alto nivel», dijo Galih Sukawanto, fundador de Grit.

«Su presencia en Indonesia no es solo una cuestión de fútbol, sino de abrir la visión de la generación más joven de lo que podría lograrse y despertar los sueños de la nación, especialmente antes del debut del fútbol de la bandera en los Juegos Olímpicos de 2028», continuó.

A esta clínica de coaching asistieron 100 participantes de diversos orígenes. Comenzando con jugadores de fútbol americano, atletas de rama cruzada deporteComunidad deportiva, a los fanáticos de la NFL de 17 a 35 años.

Aprenden directamente de Walker, Falah y Shuler relacionados con el fútbol fundamental americano, el método de entrenamiento en el estilo de los atletas de clase mundial, hasta la mentalidad para alcanzar el pico de logro.

Este prestigioso evento también recibió apoyo de varias partes. Estos incluyen Sambal Bakar, USS, DRX Token, Barberia, Grifen, Telkom Indonesia, Pertamina Retail, Patra Trading y la Embajada de los Estados Unidos.