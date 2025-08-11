¡El camión quitó el taburete en East Yakarta, ni una sola vez! Vehículos confiscados por el propietario multó a decenas de millones

Yakarta, Viva – Los residentes de Jatinegara, East Yakarta, estaban furiosos después de tres camión heces Atrapado tirando desperdiciar al azar En el camino en Panjaitan. La acción desagradable se reveló después de que la grabación de video fue viral en las redes sociales.

El jefe de la Sección de Aplicación de la Ley del Servicio de Ambiental de East Yakarta (LH), Hugo Efraim, dijo que su partido inmediatamente se movió rápidamente después de recibir la grabación.

«Inmediatamente buscamos en el camino en Panjaitan a Jalan Sutoyo. Desde el sábado, el domingo, finalmente uno de los vehículos que encontramos el lunes por la mañana por el equipo, B-9043-TNA», dijo Hugo a los periodistas el lunes 11 de agosto de 2025.

Desde el primer conductor del camión en ser asegurado, los oficiales lograron rastrear otros dos camiones con números policiales B-9225-QA y B-9422-TFA. Los tres fueron detenidos inmediatamente y llevaron a Graha Inirr para su examen.

«Entonces el propietario, por lo que el conductor es solo como albacea de los deberes del propietario, hacemos una citación», dijo.

El proceso legal ahora se está ejecutando. Los tres conductores están amenazados con una sesión penal ligera (Tipiring) en el Tribunal de Distrito de East Yakarta.

El jefe de la Sección de Operaciones de la Unidad de Policía del Servicio Civil de East Jakarta, Charles Siahaan, enfatizó que los perpetradores fueron acusados bajo el Artículo 21 del Párrafo C de Perda 8 de 2007 sobre el orden público, con una pena máxima de RP20 millones.

«Se lee que cada persona o cuerpo tiene prohibido tirar agua y poco en el camino, en los carriles verdes, parques, ríos y vías fluviales. Bueno, la multa será un juez que determine el máximo de Rp. 20 millones», dijo Charles.

Irónicamente, este caso no es el primero. Charles dijo que los perpetradores a menudo jugaban gato y ratón a pesar de que habían sido procesados por ley. Afirmó que esta violación fue cometida por una entidad comercial, por lo que las sanciones deben ser más graves que las violaciones individuales. Ahora, los tres camiones de heces están detenidos en la oficina de LH Pinangranti Sudin para fines de investigación.