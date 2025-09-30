Motegi, vivo – El circuito de Twin Ring Motegi está de vuelta en el centro de atención del mundo de las carreras de motor. Evento Moto El Gran Premio Japonés 2025, el domingo 28 de septiembre, grabó la historia con Marc Márquez asegurando el título mundial de MotoGP 2025.

Leer también: Conoce a Prabowo, Marc Márquez: Estoy muy feliz de regresar a Indonesia



Desde su apertura en 1997, Motegi es conocido como un circuito desafiante. Con una longitud de 4.8 km y una combinación de curvas afiladas, esta pista a menudo es una prueba real para los corredores.

El diseño técnico de Motegi dificulta que muchos corredores encuentren el mejor ritmo. No es de extrañar que el circuito se denomine como uno de los caminos más Complicado En el calendario de MotoGP.

Leer también: Marc Márquez listo para pelear en MotoGP Mandalika como campeón mundial



En medio de la desafiante reputación de la pista, Motegi es también el centro de innovación tecnológica. Algunos productores usan la carrera aquí como laboratorio para probar el rendimiento del motor y el lubricante.



Marc Márquez con un podio en el motogp japonés 2025

Leer también: ¡La historia completa de Marc Márquez MotoGP World Champion 2025, espectacular regreso!



El momento en que Márquez bloqueó el título mundial se sumó al registro histórico de este circuito. Muestra cómo la consistencia y la estrategia pueden traer máximos resultados en caminos difíciles.

Carlo Savoca, director de marketing de Motul, dijo: «En el Gran Premio de Motul japonés, Marc Márquez confirmó el título mundial después de terminar el segundo en Motegi. Con cinco series restantes, las ventajas de los puntos ya no se superan».

Además de ser testigo de la historia de las carreras, Motegi sigue siendo un arena regular de MotoGP cada año. Su presencia confirma el estado de Japón como uno de los centros de la cultura automotriz del mundo.

Motegi también juega un papel importante como centro para el desarrollo de lubricantes de la serie GP de Motul. La tecnología probada en esta pista se aplica a productos dirigidos al uso diario, como Motul GP Power, Motul GP Matic y Motul GP Ultimate.

Welmart Purba, director gerente de PT Motul Indonesia Energy, evaluó que la victoria de Márquez en Motegi tenía un gran significado. «Esta victoria es una prueba clara de la fortaleza de la tecnología de carreras, así como el espíritu de innovación nacido del circuito», dijo, citado por Viva Automotive de la declaración oficial, martes 30 de septiembre de 2025.