El camino de peaje interno en dirección a Slipi y Pancoran se reabre después de la demostración de la Cámara de Representantes

Yakarta, Viva – Flujo de tráfico en la carretera Peaje en la ciudad Yakarta regresó a la normalidad después de estar cerrado al impacto de las manifestaciones caóticas alrededor del edificio RPD/MPR, Senayan, lunes 25 de agosto de 2025.

Leer también: Demo ricuh en el DPR! Los estudiantes y Anarko fueron arrestados por la policía



Anteriormente, la policía y Jasamarga tuvieron tiempo de diseñar el tráfico cerrando el acceso a SLIPI y Pancorán. Los vehículos se desvían a través de la rampa más cercana para evitar enfrentamientos masivos con funcionarios que se extendieron al cuerpo de peaje.

Parece que el vehículo puede pasar a alrededor de 20.47 WIB. Se ve a los conductores que pasan en ambas direcciones tanto en Slipi como en Pancoran. Antes de abrir, la policía primero esterilizó para asegurarse de que el camino de peaje pudiera cruzar nuevamente.

Leer también: La carretera de peaje en la ciudad se cerró después de una manifestación, la policía realizó el flujo de la corriente



Anteriormente informó, la manifestación frente al Edificio del Parlamento/MPR tuvo un impacto en la carretera de peaje del centro de la ciudad el lunes por la tarde, 25 de agosto de 2025. Como resultado, la ingeniería de tráfico se vio obligada a solicitar la seguridad de los usuarios de la carretera.

Desde la mañana, las masas han empacado el área de Senayan para causar densidad de tráfico alrededor del acceso a la carretera de peaje DPR/MPR. Alrededor de 12.55 WIB, la situación se calentaba cuando algunos manifestantes entraron en la carretera de peaje. Afortunadamente, la policía controla inmediatamente las condiciones y las carreteras de peaje se pueden devolver alrededor de 13.05 WIB.

Leer también: Las secuelas de la manifestación del DPR, Krl Rangkasbitung – Tanah Abang se restringió, el camino de peaje en la ciudad frente al DPR fue paralizado



Sin embargo, antes de la noche, las masas regresaron a la carretera de peaje en la ciudad justo a Km 07+400. A discreción policial, a partir de las 17:15 WIB, se realizó la transferencia actual. Los vehículos que conducen a Slipi se desvían a través de la rampa KM 05+000, mientras que los vehículos que se dirigen a Cawang se liberan a través de la rampa Km 12+500.

«Para la seguridad, los vehículos tácticos de oficiales de policía han sido dirigidos a la ubicación para hacer arreglos masivos», escribió Jasa Marga Metropolitan Tollroad Division Division en su declaración oficial.