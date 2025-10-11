El cambio de paradigma







El reciente discurso del Primer Ministro Narendra Modi en Nueva Bombay destacó una estrategia que combina emoción con desarrollo, orgullo con desempeño y gobernanza con entrega. Modi dejó claro que el BJP se está centrando en resultados que impactan la vida cotidiana, como la seguridad de los ciudadanos y mejores carreteras y servicios cívicos. Este enfoque contrasta marcadamente con la estrategia de los primos Thackeray, que continúan confiando en la emotiva carta marathi asmita para apelar al sentimiento local.

Los discursos de Modi suelen seguir patrones familiares. El Primer Ministro comienza tocando las emociones de la gente sobre la seguridad nacional y luego cambia de tema para hablar de eficiencia, desarrollo, transparencia y cumplimiento. La elección de Navi Mumbai como sede no fue una coincidencia. La ciudad representa la nueva cara urbana y la infraestructura planificada, la clase media en ascenso y la conectividad en expansión.

Fue un mensaje de que el BJP pretende dominar todo el cinturón urbano de la Región Metropolitana de Mumbai (MMR), lo que influye en la economía y la política del estado.

Que el Primer Ministro hable sobre los ataques terroristas de Mumbai de 2008, la seguridad, el orgullo, el desempeño y el progreso es una señal clara de que el BJP está marcando el tono para las próximas elecciones cívicas del BMC y otras en las áreas del MMR de ThaneNavi Mumbai, Mira-Bhayandar y Kalyan Dombivli.

El BMC no es simplemente una institución; es una potencia política que controla contratos multimillonarios, aprobaciones inmobiliarias y políticas urbanas. Cualquier partido que controle el organismo cívico más rico de Asia con un presupuesto mayor que el de varios estados pequeños es muy importante.

El BMC ha estado bajo el mando de Shiv Sena (indiviso) durante casi 25 años. Ganar Mumbai no sólo daría al BJP control sobre la administración cívica de la capital financiera del país, sino que también señalaría su dominio en la política urbana de Maharashtra antes de las elecciones de 2029 al Lok Sabha y a la Asamblea.

Al recordar los ataques del 26/11 y la Operación Sindoor, Modi estableció un marcado contraste entre los gobiernos del Congreso y del BJP.

El Primer Ministro enfatizó el enfoque decisivo de su administración hacia la seguridad nacional y criticó al gobierno del Congreso por no responder con fuerza contra Pakistán, a pesar de que las fuerzas armadas estaban listas para atacar. Modi alegó que el gobierno del Congreso liderado por la UPA detuvo el ataque simplemente debido a una llamada de un país extranjero. Modi dijo que este no era el caso del gobierno del BJP, que dio al ejército rienda suelta para atacar campos terroristas en territorios de Pakistán. El primer ministro incluso dejó claro que para su gobierno nada importa más que la seguridad de sus ciudadanos.

De la emoción, Modi pasó suavemente al desarrollo. Criticó duramente al Maha Vikas Aghadi (MVA, que comprende el Congreso, el PNC liderado por Sharad Pawar y Shiv Sena encabezado por Uddhav Thackeray) por paralizar proyectos de infraestructura clave en Maharashtra.

Mientras criticaba a los oponentes, el primer ministro se aseguró de mencionar los logros del gobierno liderado por el BJP en Maharashtra, como nuevas carreteras, líneas de metro, puentes y proyectos de vivienda.

Los problemas cotidianos de Mumbai son bien conocidos, incluidos problemas como baches, carreteras en mal estado, inundaciones, desagües desbordados y congestión del tráfico.

Si bien el BJP afirma que puede solucionar estos problemas, la frustración entre los ciudadanos de Mumbai es profunda. Mientras las promesas permanecen en el papel, la corrupción y los juegos de culpas continúan entre los Shiv Sena (UBT) y el gobierno estatal. En esta etapa, la narrativa de Modi sobre el desempeño y el orgullo intenta aprovechar esta fatiga.

La intención de la dirección del BJP quedó clara al comparar dos gobiernos diferentes. La idea era posicionar al BJP como el motor del desarrollo urbano y la gobernanza eficiente, frente al fracaso y el mal gobierno del gobierno anterior, ya sea a nivel de corporación estatal o municipal.

Si los votantes están convencidos de que el BJP puede ofrecer mejores resultados, el partido reescribirá la ecuación política de la ciudad en los próximos años.

El discurso de Modi, una mezcla de orgullo y desempeño, llega en una etapa crucial cuando los primos Thackeray reunidos, Uddhav y Raj, están jugando la carta marathi y apelando al sentimiento local antes de las elecciones del BMC, programadas para los próximos meses.

Para contrarrestar esa política, el BJP está tratando de dirigirse a un público más amplio, ya sea marathi, gujarati o del norte de India. Pero el tono del BJP, al hablar a los votantes sobre cuestiones de identidad, no se limita al lenguaje. Para el partido del azafrán, además de la identidad lingüística y la cultura, la definición del orgullo de una ciudad incluye carreteras de calidad, disponibilidad de empleos y la seguridad de los ciudadanos. Esta es una prueba de cuál sería la narrativa del BJP para que el manifiesto electoral cívico se ganara tanto los corazones como las mentes de la gente.

Mientras los primos Thackeray apuestan por el atractivo emocional y la percepción de que los locales están perdiendo su dominio, el BJP se centra en prometer un desarrollo a gran escala y exponer el «desgobierno» del Shiv Sena (UBT) en el organismo cívico. Al mezclar emoción con desempeño y seguridad con desarrollo, Modi ha establecido el ambiente de campaña del BJP.

Conscientes de que el camino hacia el futuro dominio político de Maharashtra pasa por calles y distritos de Mumbai, todos los partidos políticos están poniendo todo su empeño para hacerse con el control de la BMC. Mientras Shiv Sena (UBT) quiere conservar el control, el BJP quiere lograr su sueño a largo plazo de tener un control total sobre BMC.

Las próximas encuestas cívicas pondrán a prueba si los votantes de Mumbai se dejan llevar por la identidad cultural o por las promesas de una mejor infraestructura y gobernanza. El resultado determinará si la gente de la capital financiera de la India se ha tatuado los dedos en favor de la política emocional o ha adoptado una nueva narrativa de entrega, disciplina y desarrollo.

Sanjeev Shivadekar es editor político, al mediodía. Él tuitea @SanjeevShivadek

Envíe sus comentarios a mailbag@mid-day.com

Las opiniones expresadas en esta columna son individuales y no representan las del periódico.





