El cambio de estatus de PAM Jaya a Perseroda se considera de acuerdo con las disposiciones legales

Jacarta – Presidente de la Red Ley Progresista, Hasan Assegaf evalúa las medidas adoptadas por el Gobierno Provincial de DKI Yakarta (Pemprov) para llevar a cabo cambios de transformación en la entidad jurídica Perumda PAM Jaya convertirse en una empresa privada está en línea con el diseño de la Ley número 23 de 2014 sobre gobierno regional, Junto PP 54 de 2017 sobre BUMD.

Añadió, en concreto, que esta transformación otorga a los gobiernos regionales la autoridad para formar BUMD cuya forma jurídica consiste en Empresas Públicas Regionales y Sociedades de Responsabilidad Regionales que están determinadas por la normativa regional (Perda).

«Que la elección de la forma jurídica de la sociedad regional es también la definición de sociedad limitada sujeta a la Ley número 40 de 2007 sobre Sociedades de Responsabilidad Limitada (PT) cuyo capital es enteramente o al menos en un 51 por ciento propiedad de la región», dijo Hasan en su declaración del sábado 18 de octubre de 2025.

Hasan dijo que el cambio de la entidad jurídica Perumda PAM Jaya a Perseroda es una manifestación de la fuerte voluntad del gobierno regional de DKI Yakarta de fomentar la flexibilidad de las empresas en la gestión y el desarrollo de empresas de forma independiente, profesional y transparente, aumentando el PAD y proporcionando beneficios a los ciudadanos de Yakarta.

Hassan agregó que la entidad legal Perseroda como herramienta de legitimación para PAM Jaya fomenta la flexibilidad para construir cooperación regional para acelerar el desarrollo de infraestructura de agua limpia, así como aumentar la cobertura general de servicios en el área de DKI Yakarta y reducir la dependencia del APBD del gobierno provincial de DKI Yakarta.

Porque, continuó, la forma empresarial (PT) es más conocida y tiene un mecanismo societario con un órgano GMS.

Mientras tanto, el cambio de la entidad jurídica Perumda a Perseroda no cambia la función de BUMD como servicio público para la comunidad y al mismo tiempo sigue siendo una fuente de PAD.

Presidente de la Red Legal Progresista, Hasan Assegaf

La razón, dijo, es que la existencia de empresas de propiedad regional se basa en el sistema económico Pancasila y la Constitución de 1945, que está orientada al bienestar del pueblo.

«Esperamos que el DPRD de DKI Yakarta ratifique inmediatamente el proyecto de reglamento regional (Ranperda) sobre el cambio del estatus de entidad jurídica de PAM Jaya para convertirse en Perseroda como empresa pública para que PAM Jaya pueda llevar a cabo la reestructuración de la empresa», concluyó Hasan.