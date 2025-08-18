El calor podría permitir una nueva adición para llegar a la agencia libre el próximo verano

El Miami Heat adquirido Norman Powell como parte de un comercio de tres equipos a principios de este verano. Powell se dirige a Miami a fondo de su mejor temporada como profesional.

A pesar del movimiento, Powell está entrando en el último año de su contrato actual. Se convertirá en un agente libre sin restricciones el próximo verano. De acuerdo a Kurt Helin de NBC Sports, La edad de Powell podría llevar el calor a dejarlo probar el mercado de la agencia libre.

«Fue cambiado a Miami por el último año de su contrato, ganando $ 20.5 millones», escribió Helin. «Viene de una temporada en la que dio un salto (¡en el año 10!) Y promedió 21.8 puntos por juego mientras disparaba 41.8% desde más allá del arco».

Helin continuó.

«A los 32 años, los Clippers dudaron en darle a Powell la extensión más larga que quería, lo que ayudó a conducir al oficio, pero ¿Miami sentirá de manera diferente (Miami también está tratando de mantener sus libros limpios para hacer un gran swing en una superestrella en el futuro)? Mientras que el Heat y Powell pueden resolver una extensión, su agencia libre de éxito parece una posibilidad muy real».

Powell probablemente asumirá un papel importante dentro de la rotación del calor. Su puntaje de tres niveles y defensa perimetral lo convertirán en una parte clave de la rotación de Erik Spoelstra. Queda por ver si eso será suficiente para convencer al Heat de que le dé otro contrato, ya sea en forma de extensión o el próximo verano.

Powell Eyes Papel principal con calor

Durante una reciente aparición en Sirius XM NBA Radio, Powell discutió la oportunidad que tiene con el Heat la próxima temporada.

«Estoy realmente entusiasmado con la oportunidad que está frente a mí», dijo Powell. «Creo que es una oportunidad clara por la que he estado luchando y hablando. Hablé sobre todo el año pasado sobre tener la oportunidad de ser un punto focal cada noche, no solo un jugador de roles que contribuye de alto valor, sino viéndome a mí mismo y asumir un papel que siempre he querido».

Powell probablemente será uno de los mejores jugadores ofensivos de Miami la próxima temporada. Es probable que sea la segunda opción ofensiva detrás Tyler Herro. Sin embargo, también debe mostrar su habilidad defensiva si quiere ganar una estadía más larga con la lista de Spoelstra.

Dwyane Wade satisfecho con la incorporación de Powell por la adición de Heat

Durante un episodio reciente de su podcast «Time Out With Dwyane Wade», Dwyane Wade elogió a su antiguo equipo por la incorporación de Powell.

«En este punto de la carrera de Norman Powell, Miami es el lugar perfecto para que llegue a ese nivel del que estaba en la cúspide», dijo Wade. «Ese nivel de estrellas, siendo uno de los mejores jugadores. Como dijo, una vez Paul George A la izquierda, le abrió más las oportunidades y él brilló ”.

Wade continuó.

«Simplemente un gran competidor en el piso. Eso es lo que a Miami ama: Miami ama a los competidores, y Norman Powell es eso. Ese es otro paso en la dirección que desea ver a Miami volver a encaminar esto».

Powell sin duda mejorará la ofensiva general del calor. Y aunque puede no ser la adición de superestrella que Riley tuvo en mente para comenzar el verano, es una sólida recogida para la franquicia. Sin embargo, con Miami, según los informes, priorizando el espacio de capitalización para el próximo verano, será interesante ver cómo su situación de contrato con el Heat finalmente se desarrolla.