El calor podría aterrizar con la búsqueda de Kuminga de Kings de Kings.

Dirigiéndose a la temporada baja, Pat Riley parecía muerto al agregar un talento a nivel de estrella al Miami HeatRotación. Los rumores vincularon a Riley con un movimiento para Kevin Durant Antes de ser tratado a los Rockets de Houston.

Desde que perdió Durant, los rumores que rodean a Miami se han callado. Fuera del trato para traer Norman Powell A South Beach, Riley ha estado tranquilo. Sin embargo, eso podría cambiar si DeMar DeRozan Golpea el bloque comercial entre ahora y la fecha límite comercial de febrero de 2026.

Según Allen Stiles de SacTown Sports 1140, el Reyes de sacramento Podría hacer que el seis veces All-Star esté disponible para el comercio. Sin embargo, tendrían que encontrar una manera de adquirir Jonathan Kuminga a través de un signo y comercio con el Guerreros de Golden State primero.

«

El aterrizaje de DeRozan sería un impulso significativo para el calor. Su juego y puntuación de tres niveles le darían a Spoelstra un nuevo veterano para liderar la ofensiva. Y aunque DeRozan no es el mismo nivel de defensor, su presencia podría ayudar a llenar el vacío dejado por Jimmy Butler.

DeRozan puede querer un nuevo comienzo con el calor

DeRozan firmó con los Kings el verano pasado. Se suponía que su incorporación ayudaría a la franquicia a dar otro paso hacia la lucha en la Conferencia Oeste. Sin embargo, los Kings pasaron por un período de transición significativo a mitad de la campaña. La oficina principal cambió de guardia estrella Zorro de’aaron y despidió a Mike Brown.

En los 77 juegos de la temporada regular que se jugó, promedió 22.2 puntos, 4.4 asistencias y 3.9 rebotes por juego, disparando 51.3% desde un rango de 2 puntos y 32.8% desde profundidad. Si bien esos números son sólidos, está claro que Sacramento está trabajando a través de una fase de transición, especialmente con Scott Perry ahora llamando a los disparos en la oficina principal.

Por lo tanto, DeRozan puede querer un nuevo comienzo en un entorno más estable, y no se vuelve mucho más estable que el calor. Podría colocar directamente en la rotación de Spoelstra y mejorar instantáneamente las posibilidades de éxito del equipo.

Pat Riley de Heat no está en contra de agregar veteranos

Durante una conferencia del 9 de mayo, Riley se negó a descartar la idea de agregar un talento veterano a la lista del Heat.

«Creo que un gran jugador envejecido, que puede no ser capaz de llevar a un equipo juntos, puede llegar a la ocasión en los playoffs». Dijo Riley. «… sigo pensando que un jugador envejecido puede jugar. Mira a LeBron [James]. Quiero decir, mira a estos jugadores. Es increíble. Jugadores como LeBron y otros que han jugado a mediados o finales de 30 años y producidos a un alto nivel pueden ayudar a los equipos a ganar campeonatos. Tienes que elegir el correcto, pero no estoy en contra de eso, no «.

DeRozan cumplirá 36 durante la temporada 2025-26 de la NBA. Está bajo contrato hasta el verano de 2027. La disposición de Riley a trabajar con el talento envejecido podría darle a DeRozan el lugar perfecto para trabajar en la etapa final de su carrera, al tiempo que compite por profundas carreras de playoffs.

Si está disponible, Miami sería prudente tratar de atraer al ex All-Star de regreso a la Conferencia Este, especialmente si se separa de Terry Rozier es el costo de hacer negocios.