El calor del duelo Real Madrid vs Barcelona, ​​la oportunidad para que la selección de Indonesia domine el Sudeste Asiático

Jacarta – Noticias sobre duelos candentes. El clásico que reúne real madrid oponerse a Barcelona convertirse en un objetivo para los lectores Deportes EN VIVO durante todo el domingo 26 de octubre de 2025.

Lea también: ¡En curso! Enlace de transmisión en vivo del Clásico: Real Madrid vs FC Barcelona



También hay noticias de la FIFA que lanza un nuevo torneo llamado Copa FIFA ASEAN. Esta es una oportunidad Selección Nacional de Indonesia logros a nivel del Sudeste Asiático.

Aquí están las cinco noticias más populares en los canales deportivos, resumidas por VIVA:

Lea también: Los aficionados del Gladbach están furiosos: Kevin Diks no recibió un penalti contra el Bayern



5. El futuro del fútbol malasio se está volviendo más oscuro, TMJ dice que la FIFA impondrá sanciones más severas

Lea también: Predicción Real Madrid Vs Barcelona, ​​prueba de Rashford y Bellingham



El escándalo de naturalización que sacudió al fútbol malasio no ha amainado. Tunku Ismail Sultan Ibrahim (TMJ), la figura mencionada jugó un papel importante en el proyecto Jugador naturalizado del país vecino, finalmente habló en rueda de prensa en Johor, el sábado 25 de octubre de 2025.

4. Fajar/Fikri llegan a la final del Abierto de Francia de 2025 tras derrotar a Malasia



Dobles masculino de Indonesia Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri

Dobles masculinos de Indonesia, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, asegurar un lugar en la final Abierto de Francia 2025. Esta certeza se logró después de derrotar a la pareja malaya Aaron Chia/Soh Wooi Yik en el partido de semifinales que tuvo lugar en el Glaz Arena de Rennes el sábado (25/10/2025).

3. Infantino lanza el torneo oficial de la FIFA para la ASEAN, oportunidad para que la selección nacional de Indonesia domine el Sudeste Asiático



Copa FIFA ASEAN Foto : ANTARA/Rangga Pandu Asmara Naranja

La Federación Mundial de Fútbol oficial (FIFA). lanzando un nuevo torneo titulado Copa FIFA ASEAN, un prestigioso evento entre países del Sudeste Asiático en el que participarán 11 países miembros. Seguramente Indonesia será uno de los participantes y se dice que este momento abrirá grandes oportunidades para que el equipo nacional de Indonesia parezca más competitivo a nivel regional.

2. Más popular: ¿Louis van Gaal entrenando a la selección nacional de Indonesia? MU necesita tiempo para volver a la gloria



Consulta los datos sobre Louis van Gaal como entrenador de la selección de Indonesia Foto : www.tiktok.com/@anom4li_7

Noticias sobre los rumores del nombramiento de Louis van Gaal como nuevo entrenador de la selección nacional de Indonesia y causó revuelo en las redes sociales, convirtiéndose en el objetivo de los lectores de VIVA Sport durante todo el sábado 25 de octubre de 2025.

1. ¡En curso! Enlace de transmisión en vivo del Clásico: Real Madrid vs FC Barcelona

Vuelve la temporada 2025/2026 de LaLiga presentando uno de los partidos más esperado en el mundo del fútbol: El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. Este duelo tendrá lugar el domingo (26/10) a las 22.15 horas, en el estadio del Real Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu.