El calendario de Navidad y Año Nuevo persigue al Arsenal; la clasificación para las semifinales de la Copa de la Liga inglesa paga la crisis de lesiones

VIVA – Arsenal De hecho recibió malas noticias en medio de la euforia de la clasificación a las semifinales. Copa de la Liga Inglesa 2025-2026. El éxito de los Gunners al eliminar al Crystal Palace tuvo un coste: la aparición de una crisis de lesiones, justo cuando la apretada agenda de Navidad y Año Nuevo empezaba a ejercer presión sobre el equipo. Mikel Arteta.

El Arsenal confirmó su boleto entre los cuatro primeros después de un dramático duelo contra Crystal Palace, el miércoles 24 de diciembre de 2025 temprano en la mañana WIB. El partido fue reñido hasta que el tiempo reglamentario terminó con empate 1-1. Un gol en propia meta de Maxence Lacroix le dio al Arsenal la ventaja antes de que Marc Guehi empatara en el tiempo de descuento.

El partido también deberá decidirse mediante la tanda de penaltis. En ese tenso momento, Lacroix volvió a ser el centro de atención tras fallar un penalti. El Arsenal finalmente salió victorioso con un estrecho marcador de 8-7 y aseguró un acalorado duelo contra ellos. Chelsea en las semifinales.

Sin embargo, detrás de esa victoria, un gran problema afectó inmediatamente al campo del norte de Londres. El informe de Sky Sport News decía Gabriel Martinelli y Piero Hincapie sufrió una lesión, ampliando la lista de jugadores del Arsenal baja.

Martinelli incluso se vio obligado a retirarse en la segunda parte ante el Palace. El delantero brasileño sufrió problemas en su rodilla. Esta condición fue confirmada directamente por Mikel Arteta tras el partido.

«La lesión de Martinelli fue más que un golpe y no se sintió cómodo jugando en la segunda parte. Respecto a Piero, algo es diferente porque lo vivió contra el Everton», dijo Arteta.

Para Hincapié, los problemas han surgido desde el partido primera división contra el Everton el fin de semana pasado. La lesión en el hombro que sufrió obligó al defensa ecuatoriano a ser baja de la alineación ante Palace.

Esta situación es cada vez más confusa para Arteta, especialmente en el sector de la defensa, que ya ha perdido muchos jugadores. Antes del partido de la Copa de la Liga inglesa, el Arsenal se quedó atrás con Gabriel Magalhaes, Ben White y Cristhian Mosquera, quienes aún estaban en tratamiento.

La situación de emergencia incluso obligó a Arteta a convocar a la jugadora de 16 años Marli Salmon al equipo principal. Sin embargo, el joven jugador sólo pasó el partido desde el banquillo.

Con la línea de fondo cada vez más delgada, Arteta tiene que hacer varios ajustes. Uno de ellos es trasladar a Riccardo Calafiori al corazón de la defensa para acompañar a William Lintasa.