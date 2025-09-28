El cálculo de las pérdidas de estado se puede hacer que no sea BPK

Yakarta, Viva – Experto criminal de la Universidad Jenderal Soedirman (Unsoed), dijo Hibnu Nugroho juicio que las fiestas son Nadiem makarim Como sospechoso en el caso corrupción adquisición de computadoras portátiles Chromebook Está bien.

Leer también: KPK revela que el antiguo personal experto del Menaker pregunta a los autos Toyota Innova de los agentes de TKA



Incluyendo, dijo, el abogado de Nadiem que pensó que no había pérdida estatal porque no había sido auditado por BPK o BPKP cuando el investigador del fiscal general (ATRÁS) Establecer un sospechoso.

«La opinión de dicho asesor legal es legítima. De modo que más adelante en el juicio se demuestra si existe o no una pérdida estatal, es válida que la determinación del sospechoso, evidencia, etc.», dijo Hibnu el domingo 28 de septiembre de 2025.

Leer también: KPK confiscó dos activos del ex personal experto de Menaker relacionado con el caso de extorsión de TKA



Explicó que el juicio previo es una justicia que solo prueba el mecanismo, aún no hasta la sustancia del caso. El dominio previo al juicio es una cuestión legal de arresto, la determinación de sospechosos, terminación de la investigación, confiscación, etc. Refiriéndose a las disposiciones de los artículos 2 y 3 de la ley de corrupción, existe una pérdida estatal requerida.

Mientras tanto, Hibnu enfatizó que en este juicio previo, el término ne bis en idem no se conoce o no dos veces en lo mismo. Si se otorga el juicio previo de Nadiem, la oficina del fiscal puede nombrar a Nadiem como sospechoso nuevamente con nuevas pruebas.

Leer también: La oficina subsidiaria de PGN es buscada por la oficina del fiscal general, ¿con qué está relacionado?



«El pre -Trial es solo un dispositivo de control legal para la determinación del sospechoso, no ha ingresado hasta que la prueba principal de la caja», explicó Hibnu.

Además, Hibnu dijo que actualmente el cálculo de las pérdidas estatales en el proceso legal de los casos de corrupción no siempre debe ser llevado a cabo por instituciones gubernamentales oficiales, como la Agencia de Auditoría Suprema (BPK) o la Agencia de Supervisión Financiera y de Desarrollo (BPKP).

Según él, se refiere a la decisión del Tribunal Constitucional (MK) de que BPK, BPKP y otras instituciones pueden llevar al cálculo de las pérdidas estatales.

«Ahora se ha ampliado, no solo BPK. La inspección también puede contar. En estas áreas no tiene que esperar a que el BPK o invitar a expertos/otras agencias pueda», dijo.

Hibnu cree que el investigador del Fiscal General ya conoce las cosas que deben cumplirse antes de establecer a alguien para convertirse en sospechoso, incluido el ex Ministro de Educación, Cultura, Investigación y Tecnología (Ministro de Educación y Cultura) Nadiem Makarim.

«La oficina del fiscal definitivamente adjuntará todo eso», concluyó.