El Cairo destaca coproducciones y lanza Project Salon

En el Aeropuerto Internacional de El Cairo de este año. Festival de Cine, algunas de las conversaciones más enérgicas se desarrollaron durante los Días de la Industria de El Cairo, donde la coproducción surgió como uno de los temas más estratégicos del festival. Entre un panel sincero sobre el equilibrio de la identidad con las demandas del mercado y el lanzamiento de la nueva plataforma del socio del mercado cinematográfico de CIFF Co-Production Salon, Project Salon, el festival subrayó su compromiso de mejorar la colaboración regional y brindar a los cineastas árabes herramientas más estructuradas para navegar en el mercado internacional.

Durante el panel “Coproducción: entre la identidad y el mercado”, cineastas y productores de toda la región y Europa analizaron las realidades del trabajo transfronterizo. El productor y director egipcio Ali El Arabi (“Capitanes de Za’atari”) comenzó recordando que la coproducción no es una solución automática para todos los proyectos. Su valor, argumentó, depende de lo que un cineasta realmente necesita, ya sea financiación, experiencia o sensibilidades creativas compartidas.

Otros señalaron lo que estaba en juego detrás de esas decisiones. El vicepresidente senior de desarrollo de contenido y negocios de Rise Studios, Ziad Srouji (“Érase una vez en Gaza”, coproductor), enfatizó que los acuerdos de coproducción deben entenderse como riesgos comerciales. Con los mercados cambiando y los presupuestos ajustados, los productores están tomando decisiones tanto comerciales como artísticas.

productor jordano Naser Rula (“Inshallah a Boy”) añadió que los socios internacionales no siempre son esenciales. Algunas películas, especialmente las de cineastas emergentes, sostuvo, prosperan precisamente porque permanecen arraigadas en contextos locales.

Aún así, el panorama financiero está evolucionando rápidamente. El productor noruego Dyveke Graver (“La peor persona del mundo”) señaló que donde antes bastaba con uno o dos coproductores, los proyectos actuales a menudo dependen de cuatro o cinco socios para cubrir diferentes territorios y asegurar vías de distribución.

cineasta egipcio Mayye Zayed describió cómo esta complejidad puede generar tensión creativa. En su premiado documental “Lift Like a Girl”, recibió un gran interés por parte de los coproductores europeos, pero algunos presionaron por horarios apresurados o ajustes estilísticos que chocaron con su enfoque lento y de observación. Finalmente, Zayed se asoció con productores que entendían el ritmo de la película, una experiencia que fortaleció su determinación de proteger su visión incluso cuando había sobre la mesa opciones de mayor financiamiento.

A lo largo del panel, un tema resurgió con frecuencia: la importancia de establecer un equipo central estable antes de expandirse a la coproducción. Nasser enfatizó que no importa cuántos socios estén involucrados, la relación entre el director y el productor principal sustenta la película de manera creativa. Graver estuvo de acuerdo y argumentó que los productores deberían comprender el ADN del proyecto antes de acercarse a colaboradores externos. Como ella dijo, el coproductor adecuado debería ser “alguien con quien realmente quisieras cenar”, un recordatorio de que la compatibilidad importa tanto como las credenciales.

Los panelistas también discutieron los matices políticos de la financiación internacional. Srouji reconoció que algunos fondos culturales europeos conllevan expectativas editoriales, pero también brindan un acceso crucial a festivales, mercados y nuevas audiencias. Nasser señaló que países como Jordania a menudo dependen de los servicios de postproducción europeos por necesidad, pero hacerlo no significa necesariamente renunciar a su identidad creativa.

Otra advertencia compartida: conozca sus contratos. El Arabi habló sin rodeos sobre aprender duras lecciones sobre derechos y división de ingresos, mientras que Nasser admitió que inició sus primeros proyectos con una comprensión limitada de los derechos de autor. La conclusión, de la que se hizo eco el grupo, es que la alfabetización jurídica es ahora una habilidad fundamental para los productores.

La sala también abordó por qué las coproducciones árabe-árabes siguen siendo menos comunes que las colaboraciones con Europa. Nasser ofreció una explicación alegre pero reveladora, diciendo que los productores de la región “se aman demasiado”, lo que generó disputas sobre los lugares de rodaje, los derechos de estreno y la prioridad de transmisión. En mercados con audiencias pequeñas para el cine independiente, estas decisiones pueden tener un peso desproporcionado.

Project Salon: una nueva herramienta de colaboración

El enfoque del festival en la coproducción se amplificó con el lanzamiento de Project Salon, una plataforma digital desarrollada por el socio de CIFF Co-Production Salon, el centro de networking con sede en los Emiratos Árabes Unidos, en el escenario del Cairo Film Market. La herramienta permite a productores experimentados cargar materiales completos del proyecto, incluidos guiones, presupuestos, cronogramas y presentaciones, y especificar el tipo de asociación que buscan, desde cofinanciamiento hasta distribución. Para garantizar estándares profesionales, los proyectos deben tener ya asegurado al menos el 10% de su financiación y provenir de productores con al menos una obra publicada comercialmente.

En una región donde muchos cineastas luchan por encontrar los socios adecuados en el momento adecuado, la plataforma pretende agilizar el proceso. Al centralizar las oportunidades de presentación, emparejamiento y financiación en un solo lugar, Co-Production Salon se está posicionando como un conector clave para la industria de Medio Oriente y África del Norte. Su fundadora, Heba Korayem, lo plantea como una forma de cerrar la brecha entre la ambición creativa y el acceso al mercado, ayudando a los productores árabes a competir con más confianza en el escenario internacional.

La iniciativa encaja perfectamente en la estrategia más amplia de CIFF. El Mercado de Cine de El Cairo dio la bienvenida a más de 20 instituciones árabes e internacionales este año, y CIFF formalizó recientemente una asociación estratégica con Co-Production Salon para ampliar las oportunidades de coproducción en MENA.

En conjunto, las conversaciones del panel y la nueva infraestructura reflejan una industria en un punto de inflexión. Los productores árabes están presionando para lograr asociaciones que protejan la identidad artística y al mismo tiempo amplíen el alcance internacional. La coproducción, que alguna vez fue vista principalmente como un salvavidas para la financiación, ahora se está replanteando como una herramienta estratégica, que puede afirmar la autenticidad cultural y abrir nuevos mercados.

A medida que CIFF invierte en plataformas y programas que priorizan la colaboración transparente y equitativa, la comunidad cinematográfica de la región parece lista para entrar en una nueva fase moldeada no por la dependencia, sino por una coproducción deliberada, segura y cada vez más impulsada por la región.