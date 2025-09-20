El cadáver de un hombre fue encontrado en los arbustos de Benyeng, su moto todavía estaba ardiendo

BandungVIVA – Los residentes fueron agitados por el descubrimiento de un cadáver hombre La sangre cubierta de arbustos de escalada Benyeng, Margaluyu Village, Ujaran Kelurahan, Bandung Regency, viernes por la noche, 19 de septiembre de 2025.

Las víctimas que se estima que tienen 32 años fueron encontradas en su rostro no muy lejos de su motocicleta que aún estaba ardiendo. A partir de los resultados del examen inicial, la policía encontró una herida abierta en el cuello de la víctima.

Bolsa de cadáver. Foto de ilustración.

El comisionado jefe de la policía de Bandung, Pol Aldi Subartono, confirmó el incidente. «En la actualidad, el equipo conjunto de la policía de Bandung junto con la estación de policía de Baleendah todavía están haciendo escenas del crimen y profundizándose para descubrir los motivos y los perpetradores», dijo.

Después de hacer la escena del crimen, dijo Aldi cuerpo luego evacuado al hospital para la autopsia.

«En el momento en que nuestros cuerpos evacúan a Sartika Asih para una autopsia de inmediato», dijo.

Informe Cepi Kurnia/Tvone Bandung