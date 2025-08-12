El cable de exención podría permitir que los Cachorros revivan 2016 con Kyle Hendricks

Kyle Hendricks‘El primer verano en el sur de California ha sido cualquier cosa menos el bis-landing en el encore que se imaginó.

El Ángeles de Los Ángeles Tomó un volante durante mucho tiempo Cachorros de Chicago Ace, con la esperanza de que su precisión de tono de contacto pudiera estabilizar una rotación de liderazgo. En cambio, la inconsistencia ha sido el tema. Hendricks ha mezclado la salida vintage ocasional (contacto suave, entradas rápidas, bolas de vuelo débiles) con noches donde los bateadores parecen saber exactamente lo que viene.

Durante sus primeros meses en Los Ángeles, los números de Hendricks se han inclinado en esa área gris entre «útiles» y «reemplazables». La época ha permanecido a mediados de los 4, el látigo un poco más alto que su zona de confort. Su cambio, durante mucho tiempo el lanzamiento de la firma que hizo que los bateadores adivinaran incluso cuando adivinaron a la derecha, todavía parpadea, pero no ha neutralizado constantemente a los murciélagos zurdos como lo hizo antes.

Bleacher Report predice que Kyle Hendricks podría ser publicado por los Angelinos

No ha sido un desastre: el mando de Hendricks sigue siendo lo suficientemente nítido como para evitar entradas explosivas, y su tasa de casas se ha mantenido bajo control, pero tampoco ha sido transformador. Y para un equipo que lucha por evitar la bodega de los AL West, la oficina principal de los Angelinos pronto puede sopesar los beneficios de un veterano y devanador contra el costo de un lugar en la lista en una temporada perdida.

Informe de gradas Ahora enumera Hendricks Entre los jugadores veteranos es más probable que se liberen antes del final de la temporada. Si eso sucede, hay un escenario de reunión que es casi demasiado obvio para ignorar.

Hendricks no es solo otro lanzador que una vez usó Cubbie Blue. Es uno de los últimos enlaces a la lista de la Serie Mundial 2016 que sigue activa en la liga, el raro jugador que podría caminar hacia Wrigley Field e inmediatamente atraer una ovación de pie. Ganó un título de era, comenzó los clinch de playoffs y obtuvo el apodo del «Profesor» por su enfoque quirúrgico en el montículo.

Y si está disponible, Hendricks podría ser una opción interesante para apaciguar a una base de fanáticos frustrados.

Traer a Kyle Hendricks podría apaciguar a la frustrada base de fanáticos de Chicago

En 10 temporadas con los Cachorros, Hendricks tuvo 97-81 con una efectividad de 3.68, y aunque en los últimos años vieron caídas inevitables en la velocidad y la tasa de ponches, Hendricks siguió siendo una fuerza estabilizadora en una rotación que iba en los movimientos juveniles y alquileres a corto plazo. Incluso Su victoria número 100 en su carrera Este año se sintió como un hito de los Cachorros, incluso si vino en otro lugar.

La rotación de los Cachorros de 2025 ha sido un mosaico Desde el día de apertura. Las lesiones tienen entrantes clave para margen y la fecha límite de comercio Los refuerzos nunca se materializaron. En lugar del tipo de fanáticos de Splash esperados a fines de julio, el tipo que podría haber seguido el ritmo de Milwaukee en la carrera de división, los Cachorros en gran medida se pararon.

Esa decisión ha frustrado a los fanáticos quienes ven al equipo lo suficientemente cerca como para contener, pero lo suficientemente corto en armas confiables para hacer que un empuje de septiembre sea arriesgado. Hendricks no llegaría como un salvador, sino como estabilizador, un lanzador que podría tomar el balón cada quinto día y dar cinco o seis entradas competitivas sin incendiar el bullpen.

Desde el punto de vista del frente, un reclamo de exención sería una nota financiera. Desde el punto de vista de la casa club, sería una presencia veterana con experiencia en campeonato caminando por la puerta. Y desde el punto de vista de los fanáticos, sería el tipo de titular de agosto que en realidad vende boletos.

No hay garantía de que Hendricks golpee las exenciones, e incluso si lo hace, los Cachorros pueden sopesar las opciones más jóvenes. Pero es una fórmula simple: el costo es mínimo, el alza es entradas constantes y la narrativa es una multitud.

Si los ángeles lo dejan ir, los Cachorros no tendrán que pensar demasiado sobre qué hacer a continuación. A veces, el movimiento correcto también es el sentimental, y este verificaba ambas casillas.