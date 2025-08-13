El buscador de la oficina del Ministerio de Salud, KPK confiscó documentos relacionados con la corrupción del Proyecto del Hospital Regional en East Kolaka

Yakarta, Viva – Comisión de erradicación Corrupción (KPK) ha buscado en la sala en la oficina del Ministerio de Salud (Ministerio de Salud).

Leer también: KPK: Distribución de desviaciones de cuotas de Hajj adicionales de la intención del presidente



La sala registrada pertenece al Director General de Salud Merenjera (Dirjen Keslan) del Ministerio de Salud Azhar Jaya. De buscar El KPK confiscó varios documentos.

«El martes 12 de agosto de 2025, el KPK realizó una actividad de búsqueda en la Oficina del Director General de Salud, el Ministerio de Salud de Indonesia en Yakarta. El KPK aseguró una serie de documentos», dijo el portavoz de KPK, Budi Praseto, a los periodistas, citado el miércoles 13 de agosto de 2025.

Leer también: ¡Francamente! Esta es la razón para que el KPK busque en la oficina del Ministerio de Salud.



Budi explicó que el documento estaba relacionado con el supuesto caso de corrupción en el Proyecto Regional de Construcción del Hospital General en East KolakaSureste de Sulawesi.

«Se sospecha que existe una conexión con el caso de corrupción de recibir soborno relacionado con el programa de victorias rápidas en el sector de la salud en forma de construcción del hospital regional de Clase D en la Clase C de la Clase C a través de fondos de asignación especiales (DAK) y no físico en el Ministerio de Salud en el año fiscal 2025 en el este de Kolaka en el este de Kolaka», dijo.

Leer también: KPK: SK Menag es una prueba del caso de corrupción de la cuota del hajj



Anteriormente, el KPK el 9 de agosto de 2025 anunció a cinco sospechosos en el presunto caso de corrupción en la construcción de RSUD en East Kolaka.

Los cinco sospechosos fueron el regente de East Kolaka para 2024-2029 Abdul Azis (ABZ), la persona a cargo del Ministerio de Salud para la construcción del Andi Lukman Hakim Regional Hospital (ALH), el compromiso del proyecto de construcción de RSUD en el este de Kolaka Ageng Dermanto (AGD), al igual que dos empleados de PT Pt Putra de Behalf de Behalf de Dedydy Karnady Karnad de Behalf de Behal. (DK) y Arif Rahman (AR).

Deddy Karnady y Arif Rahman desempeñaron el papel de los sospechosos de soborno. Mientras Abdul Azis, Andi Lukman Hakim y Ageng Dermanto son sospechosos de soborno.

El supuesto caso de corrupción relacionado con la construcción del hospital regional en el este de Kolaka fue un aumento en la instalación del hospital de Clase D a la Clase C con un valor de proyecto de RP126.3 mil millones de origen del Fondo de Asignación Especial (DAK).

El proyecto es parte del programa del Ministerio de Salud para mejorar la calidad de 12 hospitales utilizando el Ministerio de Fondos de Salud y 20 hospitales que usan DAK en el sector de la salud. Para el programa, el Ministerio de Salud en 2025 asignó RP. 4.5 billones. (Hormiga)