El bullpen de los Yankees se sacude un mal comienzo en la ALDS y elige a Carlos Rodón en la victoria del Juego 3

El Yankees de Nueva York El bullpen ha estado jugando contra el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde toda la temporada.

Sin embargo, después de dos juegos horribles al norte de la frontera, y enfrentando un déficit inicial de cinco carreras en un juego que podría haber terminado la temporada de Nueva York, sus relevistas salieron adelante.

El yanquis El bullpen, tan difamado durante todo el año, eligió al abridor Carlos Rodón lanzando 6 2/3 entradas en blanco, lo que permitió a su ofensiva recuperarse para salvar la temporada, ganando 9-6 sobre los Azulejos de Toronto en el Juego 3 de la ALDS en el Yankee Stadium el martes.

El yanquis nuevamente enfrentará la eliminación en el Juego 4 el miércoles a las 7:08 pm ET en el Bronx.

El Bullpen de los Yankees eligió a Carlos Rodón

Rodon ha sido una revelación para el yanquis temporada: su verdadero co-as. Pero quedó bastante claro al comienzo del tercer juego que no tenía buenas cosas.

Antes de que muchos de los 47.399 estuvieran siquiera en sus asientos, el yanquis estaban detrás 2-0 con un jonrón de dos carreras de Vladimir Guerrero en la primera entrada ante Rodón, contra quien Guerrero ahora tiene 12 de 18 sin ponches.

Después de que un sencillo productor de Aaron Judge cortara el yanquis Con un déficit de 2-1, Rodón y la defensa de los Yankees implosionaron en la parte alta de la tercera entrada. Toronto anotó cuatro carreras y parecía dispuesto a escaparse a la Serie de Campeonato de la Liga Americana, con escoba en mano.

Después de todo, el bullpen de los Yankees permitió 14 carreras limpias en 10 1/3 entradas en los Juegos 1 y 2, después de lanzar con efectividad de 5.13 en septiembre y permitir tres carreras en 7 2/3 entradas en la Serie de Comodines de la Liga Americana contra los Yankees. Medias Rojas de Boston.

Sin embargo, Fernando Cruz, una revelación por derecho propio para Nueva York durante toda la temporada, entró y evitó que Toronto hiciera más daño en la tercera antes de conseguir dos outs en la cuarta entrada.

Camilo Doval, quien tuvo tantas dificultades después de que los Yankees lo adquirieran del Gigantes de San Francisco el 31 de julio lanzó sólo una entrada en los últimos seis juegos de la temporada regular de Nueva York, lanzó una entrada en blanco, lo que mantuvo su efectividad en 0.00 en tres entradas en esta postemporada.

Fueron increíbles”. yanquis dijo el manager Aaron Boone. «Cruz entra y arregla algunas cosas. Camilo [is] Continuar lanzando la pelota increíblemente bien”.

A medida que se acumulaban los ceros, la multitud cobró vida, especialmente cuando Doval ponchó a los dos primeros bateadores que enfrentó en la parte alta de la cuarta entrada. Dio paso a Tim Hill, un hombre casi olvidado en el yanquis‘ reestructuración del bullpen, quien terminó llevándose la victoria lanzando 1 1/3 entrada perfecta.

“Tim Hill entró y sacó ese último out y luego volvió a salir sabiendo que tendría que enfrentarse [right-handed hitter George] Springer», dijo Boone. «Realmente un buen trabajo por parte de todos los chicos de la pluma y además lo hicieron de manera eficiente».

Devin Williams vuelve a dominar

Devin Williams pasó del enemigo público número uno a quizás el más importante yanquis relevista – o el No. 1A detrás de David Bednar.

Williams, que tuvo un bWAR de -0.3 durante la temporada regular y perdió su papel de cerrador, ponchó a dos en 1 1/3 entradas, manteniendo su efectividad en 0.00 en la postemporada y aumentando su racha de apariciones sin anotaciones a 12 seguidas.

Necesitó sólo 26 lanzamientos para sacar cuatro outs antes de ceder ante Bednar, quien retiró a cinco bateadores en sólo 21 lanzamientos para registrar su segundo salvamento en postemporada. Boone también destacó su eficiencia a la hora de gestionar los negocios.

“El bullpen, que realmente está reconstruyéndolo tan bien sin sobrecargar a nadie”, dijo Boone, “es muy importante de cara a otro juego mañana”.