El «buen apetito, su majestad» de CJ Enm, encabeza la lista global de Netflix

CJ Enm‘La comedia romántica del tiempo «Bon Appétit, Su Majestad» ha preparado una receta para el éxito, reclamando el primer puesto en NetflixLa categoría Global Top 10 no ingleses no inglesas durante dos semanas consecutivas.

La producción de Dragon Studio está protagonizada por Lim Yoon-A como Yeon Ji-Young, una chef francesa perfeccionista que se encuentra sirviendo como cocinera real de Yeonhuiguun, descrita como el peor tirano y exigente gourmet. La serie sigue la supervivencia diaria de Ji-young a través del arte de la excelencia culinaria.

Desde su debut, «Bon Appétit, Su Majestad» ha mostrado un impulso constante en la plataforma de transmisión. La serie inicialmente aterrizó en el número 4 en la clasificación global no inglés de Netflix después de su estreno, luego subió al segundo lugar durante su segunda y tercera semana. El ascenso del programa al primer lugar durante las semanas cuatro y cinco representa un logro hito para el gigante del entretenimiento coreano.

El éxito internacional se refleja por un fuerte desempeño local. El décimo episodio de la serie entregó una audiencia doméstica promedio de 15.9% con un pico de 17.6%, reclamando el primer lugar entre los dramas del mismo tiempo y estableciendo un nuevo mejor personal.

«Estamos felices de presenciar los logros récord de ‘Bon Appétit, Su Majestad’, especialmente a escala global», dijo Hyoju Jeon, Jefe de Marketing Global de CJ Enm. «Esperamos que ‘Bon Appétit, Su Majestad’ continúe destacando el poder y la esencia de K-Dramas bien hechos que pueden traer felicidad y alegría entre los fanáticos internacionales».

Los últimos dos episodios de «Bon Appétit, Su Majestad» se emitirán este fin de semana en TVN en Corea, con audiencias globales capaces de transmitir en Netflix.