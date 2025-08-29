¡El Brimob Lindas Ojol hasta la muerte debe ser tratado firmemente!

Yakarta, Viva – Presidente Comisión de la Cámara de Representantes IIIHabiburokhman instó a que los oficiales sin escrúpulos que atropellen al conductor Ojek en línea (OJOL) utiliza un vehículo táctico (Rantis) hasta la muerte para ser tratado firmemente.

Leer también: Presidente de la facción de Golkar Calm Ojol fue asesinado por Rantis Brimob, pidiendo al Jefe de la Policía Nacional que sea responsable



«Pedimos una persona Brote Lo que provocó que la muerte del fallecido se tratara con el funcionario y legalmente «, dijo Habiburokhman, viernes 29 de agosto de 2025.

Además, Habiburokhman evaluó que el gobierno debe participar en asumir un papel para ser responsable ante las víctimas.

Leer también: Se desviaron varias rutas de Transjakarta que pasaron Mako Brimob Kwitang



«El gobierno debería asumir la responsabilidad de la vida de la familia del fallecido, incluidas las tarifas escolares de los niños fallecidos a las instituciones terciarias», dijo.

En este caso, también expresó su profunda tristeza por la muerte del conductor de Ojol llamado Affan Kurniawan. Esperaba que la familia de la víctima recibiera fortaleza y fuerza para tratar el desastre.

Leer también: Anies Baswedan Furious Ojol asesinado por Barracuda Brimob: ¡La justicia debe estar presente para affan!



«Esperemos que el difunto Husnul Khatimah y las familias que se quedaron obtengan fortaleza y fortaleza», dijo el presidente de la Comisión a cargo de los asuntos policiales.



Captura de pantalla BRIMOB CAR TÁTICO BARCUDA LINDAS Men usa chaquetas Ojol.

El incidente de Rantis Brimob atendió un taxista de motocicleta en línea ocurrió el jueves 28 de agosto de 2025 por la noche, después de que varios elementos de la comunidad que realizaron una manifestación en todo el complejo del Parlamento, Yakarta, fueron atropellados por la policía.

Como resultado, el caos se produce a varias regiones alrededor del complejo parlamentario, que van desde Palmerah, Senayan, hasta Pejponganan. El incidente de Rantis Brimob que manejó el conductor de OJOL supuestamente ocurrió en la región de Pejonpongan.

El inspector general de Kadiv Propam Polri, Abdul Karim, el viernes por la mañana, reveló que había siete oficiales de Brimob que supuestamente estaban involucrados y estaban en el Rantis. Según él, el personal de los siete todavía está en el proceso de examen. (Hormiga)