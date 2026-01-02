El brigadier HS, miembro de la policía de Maluku, denunciado ante Propam por una supuesta aventura con la amiga de su esposa

Ambón, VIVA – Oficiales de policía Policía Regional de Molucas Brigadier HS fue reportado por el caso sospechoso amorío con personas cercanas a los amigos de su esposa, el lunes 29 de diciembre de 2025.

Respecto de este caso, la Policía Regional de Maluku aseguró que las denuncias de presuntas violaciones del código de ética que involucran a uno de sus miembros se manejarían de acuerdo con los procedimientos y mecanismos vigentes dentro de la Policía Nacional.

La jefa de la División de Relaciones Públicas (Kabidhumas) de la Policía Regional de Maluku, Kombes Rositah Umasugi, explicó que el caso del presunto asunto del brigadier HS había sido denunciado por el reportero a través de la aplicación Dumas Presisi a la División Profesional y de Seguridad (Divpropam) de la Jefatura de la Policía Nacional.

«El informe ha sido presentado a través de la Solicitud Dumas y está siendo manejado por el Divpropam de la Jefatura de la Policía Nacional. Además, a partir del 30 de diciembre de 2025, el Divpropam de la Jefatura de la Policía Nacional ha delegado oficialmente el manejo de este caso a la División Propam de la Policía Regional de Maluku», dijo Rositah en su declaración oficial, citada el viernes 2 de enero de 2025.

Rositah destacó que después de recibir la delegación de autoridad de la Jefatura de Policía, el Propam de la Policía Regional de Maluku hizo un seguimiento inmediato del informe de acuerdo con las normas aplicables.

«Actualmente, el Propam de la Policía de Maluku ha tomado medidas iniciales en forma de investigación del informe y citación del presunto infractor, el brigadier HS, para obtener aclaraciones», explicó.

Agregó que todo el proceso de tramitación se realizó de manera profesional, objetiva, transparente y responsable, y priorizó el principio de presunción de inocencia.

«Cada informe público que llegue será tratado con seriedad. La Policía Regional de Maluku está comprometida a mantener la integridad de la institución y garantizar que cada miembro de la Policía Nacional que haya cometido una violación sea procesado de acuerdo con las leyes y regulaciones aplicables», dijo Rositah.

Rositah también pidió al público que continúe confiando el proceso de manejo de denuncias a los mecanismos internos de la Policía Nacional, y que no se deje influenciar por informaciones cuya veracidad no puede ser verificada.

«La Policía Regional de Maluku está abierta al escrutinio público y garantiza que el manejo de este caso se lleve a cabo de acuerdo con los procedimientos. Comunicaremos más desarrollos al público de manera proporcional», dijo.

Informe de Usman Mahu/tvOne Maluku