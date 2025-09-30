El brigadier Danang fue sentenciado a Patsus y se disculpó con respecto al caso de anhelo de Affan Kurniawan

Yakarta, Viva – Consejo de la Comisión de Código Ética Polri profesional (kkep) se retiró oficialmente Sanciones Ética y administrativa para el personal de Brimob, el brigadier Danang Setiawan, relacionado con el caso de la muerte de un taxista de motocicletas en línea affan Kurniawan (OJOL).

En su decisión, la Asamblea declaró las acciones del brigada Danang como un acto despreciable. Se le pidió que se disculpara verbalmente antes de la audiencia y por escrito al liderazgo de la Policía Nacional. Además, se impusieron sanciones administrativas en forma de colocación en un lugar especial (PATSUS) durante 20 días. La sentencia ha sido realizada por el Brigadier Danang del 29 de agosto al 17 de septiembre de 2025 en la Policía Patsus Bureoprovos Divpropam y la investigación criminal de la Policía Nacional.

«Esta sesión de KKEP muestra que cada miembro de la Policía Nacional que se ha demostrado que ha violado el Código de Ética se procesará de manera transparente y se les recibirá sanciones de acuerdo con las regulaciones aplicables», dijo el Jefe de la Sección de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía Nacional, el Comisionado de Policía Erdi A. Chaniago, el martes 30 de septiembre de 2025.

Jefe de la División de Relaciones Públicas de Penum Comisionado de Policía Erdi A. Chaniago

El juicio tuvo lugar en la sala de Divpropam de la Policía Nacional, hoy. La comisión de juicio fue presidida por el general de brigada Agus Wijayanto como presidente, acompañado por el comisionado de policía Heri Setyawan como vicepresidente, así como otros tres miembros, el comisionado adjunto de la policía Rusdi Batubara, el AKBP Christian Tonato y el comisionado de policía Djoko Suprianto.

También se presentaron cuatro testigos, cada Aipda M. Rohyani, Bripda Mardin, Bharaka Yohanes y Bharaka Jana Edi Bintoro. El acto que se alega al brigadier Danang no le recuerda a Kompol Cosmas Kaju Gae como jefe, o Bripka Rohmat como conductor Vehículos tácticos, durante el manejo de manifestaciones que llevaron a la muerte de Affan Kurniawan.

La Asamblea evaluó que la acción violó el Párrafo 5 del Artículo 5 (1) Carta C de Perpol número 7 de 2022 sobre el Código de Ética Profesional y la Comisión Nacional del Código de Ética de la Policía. Erdi afirmó que la decisión no fue solo una forma de entrenamiento, sino también un recordatorio para todos los miembros de la Policía Nacional. En el juicio, el brigadier Danang declaró que recibió una decisión dictada por la Asamblea.

«La Policía Nacional quiere asegurarse de que las acciones de cada miembro en el campo estén de acuerdo con el SOP, para que no tenga un impacto que sea perjudicial para la comunidad o las instituciones. Se espera que esta decisión sea una lección valiosa», dijo.

Se sabe que el conductor de OJOL llamado Affan Kurniawan, asesinado después de que Tail fuera golpeado y luego atropellado por Rantis Brimob Car. Sucedió durante la manifestación en el DPR el jueves 28 de agosto de 2025, lo que condujo al caos. Hasta ahora hay un total de siete miembros de Brimob asegurados.

Polda Metro Jaya reveló los nombres de siete miembros que estaban en el vehículo táctico Brimob. Los siete ciertamente son procesados ​​oficialmente por la división profesional y la seguridad de la Policía Nacional.

Los siete son Kompol Cosmas Ka Gae, Aipda M. Rohyani, Bripka Rohmat, Brigadier Danang, Bripda Mardin, Baraka Jana Edi y Baraka Yohanes David.

En cuanto a los dos miembros de la brigada móvil de la Policía Metropolitana de Yakarta, Kompol Cosmas Kaju Gae y Bripka Rohmat, presentaron oficialmente una apelación por las sanciones éticas relacionadas con el caso de la muerte de un taxista de motocicleta en línea, Affan Kurniawan.

Kompol Cosmas fue sentenciado a severas sanciones en forma de despido con respeto (PTDH), mientras que Bripka Rohmat fue sometida a sanciones de degradación durante siete años. Ambos fueron declarados violando el código de ética en el trágico evento durante la seguridad de la manifestación en Yakarta, el 28 de agosto de 2025.