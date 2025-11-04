El brigadier Ade, abusador de bebés que acabó con la muerte, condenado a 14 años de prisión

Semarang, VIVA – Brigadier Ade Kurniawan, miembro de la policía de Java Central, fue sentenciado a 14 años de prisión en el caso de presunto abuso que mató a un bebé de dos meses en el Tribunal de Distrito de Semarang, Java Central, el martes (11/04/2025).

Aparte de eso, la fiscal (JPU) Natalia Kristin también exigió que el acusado pague una multa de 200 millones de IDR, que de no pagarse será sustituida por 4 meses de prisión.

«Declarar al acusado culpable de violar el artículo 80, párrafos 3 y 4 de la Ley Número 35 de 2014 sobre Protección de la Infancia», dijo la fiscal Natalia Kristin, el martes (11/4/2025) citada por ANTARA.

Primer juicio del brigadier Ade Kurniawan (AK) de la policía regional de Java Central en el tribunal de distrito de Semarang Foto : Didiet Cordiaz/tvOne/Semarang

Según el fiscal, se demostró que el acusado había cometido actos de violencia contra niños que provocaron la muerte.

El fiscal explicó que el crimen comenzó cuando el acusado conoció a la madre de la víctima con las iniciales DJP en 2023. Desde que salieron, el acusado y la madre de la víctima vivieron juntos en una casa alquilada ubicada en Palebon, ciudad de Semarang.

La madre de la víctima, que estaba saliendo con el acusado, finalmente quedó embarazada y dio a luz a un bebé con las iniciales NA en enero de 2025. El acusado Ade se negó a asumir la responsabilidad y sólo estaba dispuesto a dar dinero para cuidar al bebé de NA.

El acusado, que se sintió herido por las exigencias de la madre de la víctima, abusó por primera vez de la bebé NA en una casa alquilada en marzo de 2025. El acusado estranguló el trasero de la víctima hasta que finalmente lloró.

Ade Kurniawan volvió a agredir a la víctima presionándola en la frente mientras estaba en el automóvil en el estacionamiento del mercado Peterongan en la ciudad de Semarang.

La víctima, que estaba inconsciente, fue trasladada al hospital Roemani de Semarang, pero finalmente fue declarada muerta.

La exhumación realizada por la policía indicó que la muerte de la víctima se debió a un traumatismo contundente en la cabeza que provocó una hemorragia cerebral.

En su consideración, el fiscal afirmó que las acciones del acusado fueron llevadas a cabo de manera sádica y causaron sufrimiento a la víctima.

Además de los cargos penales, el fiscal también exigió que el acusado pagara una restitución a la madre de la víctima por valor de 74,7 millones de rupias.

Sobre la base de estas demandas, el juez principal Hasanur Rachman Syah Arif le dio al acusado la oportunidad de presentar su defensa en el próximo juicio. (Fuente ANTARA)