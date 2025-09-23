El brazo reparado quirúrgicamente de Carson Beck de Miami recibe preocupaciones después de la victoria de Florida

A través de los primeros cuatro juegos del Huracanes de MiamiLa temporada 2025, Carson Beck parece haber revitalizado por completo su carrera. Sin embargo, a pesar de un decisivo 26-7 victoria sobre rival Florida Gators En casa, Beck tuvo su peor salida como huracán.

En un episodio de El «podcast de portada 3» de CBS Sports, coanfitrión de Bud Elliott, señaló Puede haber habido una razón. Señaló que el brazo reparado quirúrgicamente de Beck podría ser un problema.

«Estoy un poco preocupado por la falta de cremallera de Carson Beck», dijo Elliott. «Quiero decir esa pelota que Cormani [McClain] selecciones. Claro, podemos decir que Cormani hizo un buen trabajo cebándolo. Y lo hizo. Creo que un buen lanzamiento aún podría obtener eso. O al menos no se elige fácilmente. Esa cosa colgaba para siempre «.

Elliott agregó que Miami se volvió conservador con su juego de juego, especialmente en el juego de pase con Beck, principalmente lanzando pases de pantalla corta.

«Tal vez ellos [Miami coaching staff] Sepa algo que no están diciendo ”, dijo Elliott.

La lesión de Carson Beck fue una preocupación para Miami

Necesitando reemplazar el número 1 de Cam Ward de la temporada pasada, Mario Cristóbal más o menos necesaria para golpear un jonrón nuevamente en el portal de transferencia en el quarterback.

Entra Beck.

El problema era que Beck tenía dos banderas rojas principales. Primero, estaba saliendo de una temporada inconsistente en Georgia. En segundo lugar, se estaba recuperando de una lesión en el ligamento colateral cubital en su brazo de lanzamiento que requería cirugía.

Beck sufrió la lesión en diciembre de 2024 en la victoria de los Bulldogs sobre los Longhorns de Texas para el campeonato de la SEC. Mientras se recuperaba, no pudo participar en las prácticas de primavera de Miami. Comenzó a lanzar nuevamente a mediados de julio.

Carson Beck debe ser mejor contra Florida State

Antes del partido contra Florida, Cristobal dijo en «The Pat McAfee Show» que estaba contento con el progreso de Beck en la primera parte de la temporada.

«Tres juegos en, nos sentimos increíbles sobre el progreso», dijo Cristobal. «Quiero decir, cuando lo viste en el cine, ’23 fue un año fenomenal, y ’24 tuvo un buen año, pero las piezas no estaban en su lugar como las tuvo en el ’23».

Desafortunadamente, Beck no se parecía al mariscal de campo reformado que Cristobal se entusiasmó desde que llegó a Miami en enero. Contra los Gators, terminó 17 de 30 para 160 yardas sin touchdowns y una intercepción, registrando un QBR de 51.4.

Afortunadamente, Miami no necesitaba que fuera el salvavidas que Ward fue la temporada pasada. En cambio, el plan de juego se centró en una línea ofensiva de intimidación y un juego eficiente de carrera dirigido por Mark Fletcher Jr. y Charmar Brown.

Lo que también afectó a Beck fue la calidad de la defensa de Florida. Los Gators despidieron a Beck una vez, pero agregaron cuatro tacleadas para la pérdida, cuatro desviaciones de pases y una intercepción, manteniendo a Miami a una temporada baja de 26 puntos.

Con Estado de Florida A continuación, Beck está a punto de enfrentar un desafío completamente nuevo, comenzando con la competencia ACC. Este no solo será el primer juego de la temporada de Miami, sino también contra su mayor rival en los Seminoles. Será la primera vez que Beck juega dentro de lo que está listo para ser un estadio Raukeous Doak Campbell.