VIVA – Presidente Boxeo asiáticoPichai Chunhavajira, finalmente abriendo una voz relacionada con una carta que había causado una polémica sobre el liderazgo de la organización boxeo Amateur indonesio.

En su aclaración oficial, enfatizó que Perbati (Junta Ejecutiva de Boxeo Indonesia) Bajo el liderazgo de Ray Zulham Farras Nugraha es la única organización oficial reconocida.

Pichai Chunhavajira transmitió una disculpa a Ray Zulham por el error en la carta del 1 de septiembre de 2025, que mencionó el nombre del Dr. Hillary Brigitta Lasut como presidente de la Federación de Boxeo de Indonesia.

«Deploramos esta negligencia y, con respeto, pedimos que esta corrección se registre como debería. El boxeo asiático sigue comprometido a cooperar con Perbati bajo el liderazgo de Ray Zulham Farras Nugraha y espera trabajar juntos para el progreso del boxeo en Indonesia y en toda Asia», dijo Pichai en una carta de septiembre del 2 de septiembre de 2025.

Perbati inmediatamente enfatizó que el error editorial en la carta de boxeo asiático anterior no cambió el hecho de que eran los padres de la organización oficial boxeo aficionado Indonesia. Esto también se confirmó a través de la carga de la cuenta oficial de Instagram de Indonesia. Boxeo.

«La única madre de la organización oficial de boxeo aficionado en Indonesia, reconocida a nivel nacional por el Comité Olímpico de Indonesia (KOI/NOC) e International (Boxeo asiático y boxeo mundial) es Perbati», escribió el comunicado oficial.

También recordaron que la gobernanza deportiva internacional sigue siendo mantenida. «Todas las organizaciones o partidos en nombre de sí mismos fuera de la estructura oficial y válida pueden estar sujetas a fuertes reprimiciones a sanciones estrictas de acuerdo con las regulaciones deportivas internacionales», continuó Perbati.

El Comité Ejecutivo de KOI, por lo que Rajagukguk, también enfatizó la posición de Perbati. «NF es solo uno, a saber, NF que está afiliado a IF y reconocido por el COI», dijo.

No es necesario dudar

Secretario General II de Perbati, Muhammad Arisa Putra Tree Alias ​​Boy Pohan, dijo que el reconocimiento del boxeo asiático y el boxeo mundial contra Perbati era claro. Esto se puede ver en el libro técnico de manos (THB) de la rama de boxeo de Sea Games 2025.

En el documento, el nombre del Presidente del Boxeo Mundial (WB) Boris van der Vorst y el presidente del boxeo asiático que también dirigió la Asociación de Boxeo de Tailandia, Pichai Chunhavajira.

«La existencia de WB y AB en los Juegos SEA de 2025 THB es una prueba de que Perbati que recibió reconocimiento. Legítimo, perbati, que podría proporcionar recomendaciones al equipo nacional de boxeo indonesio y funcionarios que se registrarían a través de Noc Indonesia», dijo Boy Pohan, Indonesia Fiegee/Jury Who Hading en el Tokio 2021 Olympiad y el Paris 2024 de Indonesia.

Sea Games 2025 competirá 17 medallas de oro-9 clases masculinas y 8 clases femeninas del 10 al 19 de diciembre de 2025 en el Centro de Entrenamiento Internacional de Tailandia, Bangkok.

En el futuro, Perbati también tiene derecho a enviar a los boxeadores indonesios para aparecer en los Juegos Asiáticos de Nagoya 2026, la calificación olímpica de Los Ángeles 2028, así como el evento oficial realizado por el boxeo asiático y el boxeo mundial.

Ahora, una tarea difícil está esperando a Ray Zulham y las filas. Fueron desafiados a despertar el boxeo de aficionados indonesios que habían estado ausentes durante 20 años desde los Juegos Olímpicos. La última vez que Indonesia apareció en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 a través de Bonyx Saeweho.

El mismo Indonesia dio a luz a un legendario boxeador, comenzando desde el ferry Moniaga (campeón asiático de 1980, Rango 5 de los Juegos Olímpicos de Munich de 1972), Frans van Bronkhorst (campeón asiático 1973), Wiem Gommies (ganador de los Juegos de Oro de 1970 y 1978), Pino Bahari (Juegos de Oro 1990), Albercon Papilaya (Quarterfinalista de 1992 (Quarterfinterfinals) (Quarter Quarterfoulfinal) Olímpico 1996).