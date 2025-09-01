El botín del engaño del DPR y el senen de Atrium de Mall se extiende utilizando tecnología falsa profunda de IA

Yakarta, Viva – Sociedad antifitnah indonesia (Mirodo) Alienta a las personas a ser conscientes de la circulación masiva broma En el espacio digital con respecto a las manifestaciones que desde el jueves 28 de agosto de 2025 ocurrieron en varias regiones en Indonesia.

Leer también: 5 razones para elegir Asus Vivobook S14 (S3407CA), el mejor candidato con laptop de IA en este momento



Mafindo dijo que el engaño circulante incluía saquear reclamos en el edificio RPD y centro comercial Senino de atrioasí como engaños hechos con tecnología de inteligencia artificial (AI) o falso profundo.

«El engaño con respecto a los disturbios, el saqueo y la represión del aparato que circulan en las redes sociales y la aplicación de mensajes puede empeorar la situación y provocar la escalada de la violencia. Como resultado, la incertidumbre, la ira, la incitación del discurso de odio y los actos de violencia», dijo el presidente del presidium mafindo Septiji eko nugroho.

Leer también: Dicho PDIP dijo que no había un término inactivo en el DPR, asegúrese de que Sahroni CS aún recibiera salarios



También le recordó al público que fuera consciente de la circulación de desinformación, desinformación, información malinada y odio entre información que inundó las plataformas de redes sociales.

«El público no debe ser fácilmente provocado por contenido poco claro, engañados o incitación al discurso de odio. Las personas pueden utilizar información de la corriente principal de los medios de comunicación y las plataformas de redes sociales de manera responsable», explicó.

Leer también: Se considera que Awarestuwati y Deddy Sitorus lastiman a la gente de la gente, dijo que PDIP se disculpa



Septiaji declaró que, junto con manifestaciones llevadas a cabo por los estudiantes y la comunidad en las calles, los ciudadanos expresaron sus aspiraciones a través del activismo en el espacio digital.

Los ciudadanos o internautas muestran transmisiones en vivo y expresan sus opiniones y aspiraciones a través de plataformas digitales.

Dijo que el activismo en un espacio digital a veces va acompañado de DOX o apertura de datos personales sin permiso, violaciones de privacidad, persecución en línea y ataques cibernéticos.

Aun así, Septiaji dijo que Mafindo apoyó la implementación de manifestaciones como una forma de libertad de opinión y expresión garantizada en un estado democrático.

«Pero nos oponemos a los actos de violencia cometidos por las autoridades y manifestantes. El botín es una acción que debe ser rechazada porque se clasifica como un delito de robo», dijo.