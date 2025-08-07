El bote de pesca fue alcanzado por olas en Rade Ndao, 6 desaparecidos y 1 sobrevivió

NTT, Viva – Según los informes, un bote que transportaba a siete pescadores se ahogó debido a que fue golpeado ola Alto acompañado de fuertes vientos en las aguas del sur de la isla Rutina ndaoEast Nusa Tenggara, miércoles (6/8/2025). En ese incidente, seis personas fueron declaradas desaparecidas, mientras que una persona sobrevivió.

El jefe de la Oficina de Búsqueda y Ayuda de Kupang (SAR), Maxianus Bekabel, dijo que su partido recibió un informe de un residente local llamado Marthinus Nange con respecto al accidente marítimo.

«Hubo un informe de Marthinus Nange que había ahogado un bote de pesca que transportaba a 7 pescadores alrededor del área de la isla de la memoria sur de la isla Ndao en las coordenadas de 11 ° 03.157 ‘S – 123 ° 22.008’ e», dijo Maxianus Bekabel.

Según Maxianus, el hundimiento del bote fue provocado por altas olas y fuertes vientos. Un pescador logró salvarse, mientras que los otros seis todavía están en busca.

El equipo SAR está buscando una víctima de bote golpeada por una ola en Rote NDAO NTT Foto : Especial/Frits/Tvone/Kupang

El equipo conjunto SAR se desplegó inmediatamente en la ubicación con seis personal de la unidad SAR Rote NDAO. La búsqueda utiliza un barco inflable rígido (RIB-RKB 10 Kupang), rescate RES-Max, así como varios otros equipos de soporte.

La operación de búsqueda se llevó a cabo hasta las 17:30 Wita, pero los seis pescadores que estaban perdidos no habían sido encontrados. La búsqueda se reanudará el jueves (7/8/2025) a las 06.30 Wita.

En esta operación SAR, estuvieron involucrados varios elementos, que van desde la oficina de Kupang SAR, SAR post Rote Ndao, Polairud Ntt Regional Police, Lantamal VII Kupang, Bakamla Kupang, KSOP Kupang, KPLP Kupang, Rote de Kupp, Rote Lanal, funcionarios locales de las aldeas, a la comunidad de pesca y las familias de las víctimas.