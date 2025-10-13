El boom del Unscripted en España, liderado por Mediapro Studio, RTVE y Streamers

EspañaEl sector improvisado ha encontrado una nueva realidad. El país, que alguna vez fue un actor secundario en el campo de los programas sin guión, ahora cuenta con formatos que dominan el horario estelar y los viajes al extranjero.

Dos fuerzas explican el impulso: El estudio Mediaproel salto hacia las exportaciones globales y RTVEapuesta más fuerte por el entretenimiento, remodelando el papel de la televisión pública en lo no guionado.

Al mismo tiempo, Atresmedia mantiene los ratings bloqueados con cuestionarios y concursos de celebridades, Mediaset ha duplicado su apuesta por la realidad y streamers como Prime Video están probando nuevos formatos. El resultado es un mercado versátil, competitivo y repentinamente listo para exportar.

La nueva presencia internacional de España descansa sobre todo en Mediapro Studio, que era conocido por el drama, pero que ahora utiliza el unscripted para impulsar el crecimiento. “El Conquistador”, nacida en la emisora ​​vasca EiTB y que ya va por su 21ª temporada, viaja a Estados Unidos a través de TelevisaUnivision. El gigante de los concursos “Atrápame si puedes”, con más de 10.000 episodios en canales regionales, se presenta para una audiencia estadounidense como “Atrápame si puedes”, con el experimentado productor y showrunner Anthony Carbone.

«Los formatos que viajan necesitan tres elementos: un éxito local innegable, una biblia sólida y sistemas de producción sólidos. Y las emisoras regionales de España han sido nuestros laboratorios creativos: lo suficientemente grandes como para atreverse con formatos de supervivencia o de concurso, lo suficientemente pequeños como para perfeccionarlos hasta que estén listos para exportar», explica Amparo Castellano, jefa de no ficción de Mediapro Studio.

La lista de no ficción de la compañía se está expandiendo con la serie de competencia de supervivencia “Salvaxe”, para la red gallega TVG, la comedia social-fáctica “400” para À Punt, la nostalgia “Timeless” para EiTB, el concurso de música de la Generación Z “Ztanda” y la aventura digital “Call Me When You Get There” para 3Cat. Para Castellano, las alianzas añaden una dimensión crucial: “Las asociaciones con actores como TelevisaUnivision son aceleradores de escala y un sello de aprobación para la creatividad española”.

Subraya que la propiedad intelectual española no persigue índices de éxito globales, sino adaptabilidad: «Nuestros programas son sólidos, de coste medio y flexibles. Ese es un punto ideal para muchos compradores». La emisora ​​pública RTVE está invirtiendo fuertemente en unscripted. “MasterChef” y “Maestros de la Costura” siguen siendo pilares, mientras que reposiciones como “Trivial Pursuit” y “Cifras y Letras” añaden un toque nostálgico.

La revuelta

El verdadero impulso, sin embargo, está en los formatos nuevos. “Cuánto, cuánto, cuánto” mezcla cuestionario y comedia. Ya en su segundo año, “La Revuelta” mezcla humor y mordisco social. “Ordena tu vida”, adaptada de “Sort Your Life Out” de All3Media, nominada al BAFTA, presenta familias, mientras que “Hasta el fin del mundo”, de “Race Across the World” de la BBC, ofrece aventuras en toda América Latina.

“Los formatos internacionales aportan validación, pero el verdadero objetivo es personalizarlos en España y al mismo tiempo fomentar originales que reflejen nuestra sociedad”, dice Miriam García Corrales, directora de entretenimiento de TVE de RTVE. «El entretenimiento debe divertir y generar índices de audiencia, pero también debe transmitir valores de diversidad, respeto y creatividad». Esa filosofía marca un cambio: RTVE ya no es un comprador cauteloso sino un actor activo en el boom inesperado de España.

Las emisoras privadas siguen siendo fundamentales. Atresmedia domina el mainstream con “El Hormiguero”, “Tu cara me Sonya”, “Pasapalabra” y “El Desafío”. Mediaset España se nutre de reality shows como “Supervivientes”, “Gran Hermano” y “La Isla de la Tentación”. Su canal Cuatro suma factuales de investigación como “Territorio Pampliega” y “Proyecto Sistiaga”, mientras que Mediaset Infinity se inclina por nichos que van desde el MMA con “Warrior Games” hasta el crimen real con “New York Killers”.

Los streamers están interviniendo. Prime Video lanzó la temporada 2 de “Operación Triunfo” el 15 de septiembre, consolidando su papel en el talento de la música digital. Días después anunció “Esto no es un dating”, su primer formato de citas en español.

Movistar Plus+ ha apostado por la factual premium con títulos como “Las Berrocal”. La principal ventaja de España es su versatilidad: supervivencia, talento, concursos, comedia y formatos sociales que viajan bien, cuestan menos que sus rivales de habla inglesa y se adaptan a través de plataformas. Esto se está convirtiendo en una propuesta atractiva para el comprador.