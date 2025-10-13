El boom del microdrama se globaliza en Mipcom

AR presenta una amplia selección de microdramas desde China y más allá en la actual mipcom mercado.

La compañía opera en los sectores de contenido de formato corto de $7 mil millones de dólares chinos y $4 mil millones de dólares internacionales, con una biblioteca de 1.000 títulos que abarcan ocho estudios y cinco aplicaciones. Sus 100 programas principales han generado más de 10 mil millones de visitas en todo el mundo.

En Mipcom, AR presenta series nuevas y populares de Liu Yi Media, Playlet y COLUMNAtres de los estudios más activos del sector.

Liu Yi Media, fundada en 2022 por el autor Mo Jian Shao Ye, produce más de 20 dramas cortos originales al mes y tiene una biblioteca de más de 500 títulos. La empresa informa de una tasa de acierto de alrededor del 50%. Entre los títulos presentados en Mipcom se encuentran “Urban Miracle Doctor”, que sigue a Qin Yang, un trabajador de la construcción caído en desgracia cuyas habilidades médicas y resistencia lo impulsan desde los márgenes al poder, y “Dragon Mother”, donde el barrendero Tang Zhenzhen descubre su misterioso linaje como reina guerrera mientras lucha contra la injusticia. Ambas series reflejan el énfasis de Liu Yi Media en la narración impulsada por la audiencia a través de su propia plataforma, Liu Yi Short Drama.

Playlet se especializa en microdramas de pantalla vertical en una variedad de géneros. El estudio informó un aumento de ingresos del 400% en la región APAC a principios de 2024 y mantiene uno de los registros de desempeño más sólidos del negocio. En Mipcom se presentan “La esposa XXL del alcalde: su impresionante regreso”, en la que Sophia, una mujer que alguna vez fue objeto de burlas por su tamaño, recupera su vida y su amor después de una sorprendente transformación, y “La heredera secreta”, donde Lily Wilson, al regresar del extranjero, oculta su riqueza e identidad para exponer a quienes la traicionaron. Las asociaciones de Playlet con talentos establecidos son fundamentales para su estrategia de expansión global.

COL, una empresa que cotiza en bolsa, desarrolla, produce y distribuye microdramas a través de operaciones en América del Norte, China y el sudeste asiático. Ha incubado las plataformas Reelshort, Sereal+ y Flareflow, y trabaja en licencias de contenidos, desarrollo de IP, coproducción y consultoría. Desde su sello Sereal+, COL presenta “My LA Fireman”, que sigue un romance nacido en medio del caos de un incendio forestal en California, y “My Call Boy Billionaire Daddy”, sobre Inés, una mujer agraviada por la poderosa familia Ward, que regresa para confrontar su pasado y reescribir su destino. Ambos proyectos subrayan el objetivo de COL de fusionar narraciones premium con formatos internacionales escalables.

Juntas, la participación de las empresas en Mipcom destaca el rápido crecimiento del negocio de los microdramas a medida que los estudios y plataformas chinos posicionan las series cortas para la distribución global.