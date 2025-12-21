El bono de los SEA Games de Indonesia hace que Vietnam mejore

VIVA – Política de bonificación por medalla de oro Juegos del mar 2025 implementado por Indonesia aparentemente también tuvo eco en Vietnam. Varios dirigentes deportivos del País del Dragón Azul evaluaron la cantidad de bonificaciones recibidas atleta Vietnam todavía está muy por detrás en comparación con otros países del Sudeste Asiático.

Así lo afirmaron representantes de la delegación deportiva vietnamita, citados por el medio local Bongda24h. Según ellos, la brecha de bonificación entre países es un problema grave que tiene un impacto directo en la motivación y la sostenibilidad de las carreras de los atletas.

Se dice que Indonesia es un ejemplo real. Los atletas que ganan medallas de oro de los SEA Games reciben bonificaciones de más de mil millones de IDR por pieza. Si se convierte, este valor equivale a alrededor de 1.500 millones de dong vietnamitas.

«Si Indonesia gana 80 medallas de oro, la bonificación total podría alcanzar alrededor de 120 mil millones de dong. Esta cifra puede no ser grande en comparación con otros sectores económicos, pero para el deporte es una enorme fuente de motivación», dijo el representante de la delegación deportiva vietnamita.

Por el contrario, el gobierno vietnamita actualmente sólo ofrece bonificaciones de alrededor de 45 millones de dong vietnamitas o el equivalente a 28 millones de IDR a los atletas que ganan el oro en los SEA Games. Este valor nominal ya no se considera relevante para las exigencias del profesionalismo deportivo moderno.

Al darse cuenta de esta brecha, varios líderes deportivos en Vietnam han comenzado a presionar para que se revisen las políticas. Las propuestas que han surgido no sólo tratan de aumentar las bonificaciones, sino también de mejorar la nutrición, las instalaciones y garantizar el bienestar de los deportistas.

El Departamento de Educación Física y Deportes de Vietnam también reconoció este problema. Creen que el bajo nivel de premios a nivel profesional hace que muchos deportistas opten por la vía de la competición amateur para encontrar ingresos adicionales.

«Debe haber una política de incentivos clara. Es necesario aumentar el nivel de recompensas para los atletas de los deportes más importantes, para que no abandonen el camino profesional sólo para buscar otros ingresos», afirmó el representante del departamento.

No se trata sólo de bonificaciones, el futuro del deportista tras su retirada también es una gran preocupación. Se ha pedido al gobierno vietnamita que brinde seguridad profesional para que los atletas y sus familias se sientan seguros al practicar deportes.

«Los contratos, el compromiso y la seguridad laboral después de la jubilación son muy importantes. Los deportistas deben ver un futuro claro», continuó.