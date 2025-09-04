El bombardeo suicida de Pakistán en BNP Rally mata 14; 35 heridos







Al menos 14 personas murieron y otras 35 sufrieron heridas después de una explosión masiva cerca de una manifestación del Partido Nacional Baluchistán (BNP) en Quetta en Pakistán Provincia de Baluchistán el martes.

El Express Tribune dijo que la explosión ocurrió cerca del estadio Shahwani poco después de un evento que conmemora el cuarto aniversario de la muerte de Sardar Attaullah Mengal había concluido.

Los resultados iniciales sugieren que el ataque se dirigió Líder de BNP Akhtar Mengal y su convoy; Sin embargo, Mengal permaneció ileso. Las fuerzas de seguridad se sellaron rápidamente del área, y los servicios de emergencia apresuraron a los heridos a los hospitales cercanos. Se informa que varios de los heridos están en estado crítico.

