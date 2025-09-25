El boicot israelí en la Copa Mundial 2026 se fortaleció, Toalla Bung: ¡FIFA debe decidir inmediatamente!

Yakarta, Viva – Boicotear Israel De 2026 Copa del Mundo generalizado. Después de que la Comisión de Investigación de la ONU dijo que Israel genocidio En Gaza, ahora España con el estado del equipo número uno del mundo también amenaza con retirarse del torneo si Israel permanece pasada a las finales.

Leer también: Más popular: la causa de Marselino fue tachada, la impactante decisión de Kluivert



Observador de fútbol Tommy Wellly o familiarmente llamado Toalla de cascabel Evaluar esta condición es una prueba seria para FIFA Y UEFA. Según él, el tema de Israel ya no es solo política, sino que ha implicado la credibilidad del fútbol mundial.

«Esta pelota caliente está en la FIFA y la UEFA ahora. Para mí, esta es una situación que debe enfrentar la FIFA y que debe aparecer una decisión. Debido a que España ya lo ha expresado de todos modos como una clasificación mundial de la Copa Europea 2024. Si Israel entra, se retirarán de la Copa Mundial.

Leer también: Donald Trup está listo para desesperadamente para que Israel no sea boicoteado en el fútbol internacional



La toalla de Bung enfatizó que la FIFA tiene un valor central como la transparencia, la solidaridad, la democracia, la justicia. Todos estos valores serán cuestionados si la FIFA continúa cerrando los ojos a la presión internacional.



Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el trofeo de la Copa Mundial de Clubes 2025 Foto : Miguel Martinez/Atlanta Journal-Constitution a través de AP, archivo

Leer también: Presidente Abbas en la sesión de la ONU: Hamas debe estar fuera de las armas y no representar a Palestina



«La visión y la misión de la FIFA se promueven el juego, Better World Sports, las mejores actuaciones deportivas del mundo. El fútbol debe tener un impacto social. Bueno, aquí el factor de justicia será una pregunta», dijo.

Según Bung Tour, la historia del deporte ha registrado un boicot en los Juegos Olímpicos y la Copa del Mundo. Entonces, si la FIFA no se comporta de inmediato, no es imposible que la Copa Mundial 2026 enfrente la misma agitación.

La presión global continúa fortaleciendo

La toalla de Bung también recordó que la presión sobre la FIFA realmente había existido durante mucho tiempo. La Federación Palestina de Fútbol desde el año pasado envió una carta oficial de que Israel fue sentenciado a sanciones, apoyada por 47 miembros de la Confederación de Fútbol Asiático (AFC).

«Se ha sentido la presión. Solo la decisión aún no ha sido. Ahora también ha comenzado en Europa. Ni siquiera solo el fútbol, ​​sino las carreras de bicicletas en España, baloncesto en Polonia, todo ha sido perturbado. Esta es una situación que no es propicio», explicó.

Afirmó que el boicot era la forma más poderosa de presión, y la Copa del Mundo como el evento más grande se convirtió en el escenario principal para canalizar el mensaje.

«El boicot es una presión. El evento más cercano es la Copa Mundial más grande. Entonces se espera que sea una presión. Lo que la FIFA está esperando con la UEFA es la decisión», dijo.

La ONU experta resalta la FIFA y la UEFA

Informó anteriormente, la presión internacional sobre Israel no solo provino de la Federación de Fútbol, ​​sino también de la Institución Mundial. El grupo de expertos de la ONU instó abiertamente a la UEFA y la FIFA a congelar inmediatamente a Israel del fútbol internacional.

Esta insistencia surgió después de que el informe de la Comisión de Investigación de la ONU concluyó que Israel hizo genocidio en Gaza. Según los expertos en la ONU, esta conclusión se agregó a una larga lista de instituciones internacionales que confirmaron la existencia de violaciones graves en el territorio palestino.

«La conclusión de la investigación de la Comisión de la ONU en la región palestina ocupada, incluida Jerusalén Este e Israel, que Israel ha llevado a cabo el genocidio, es la última conclusión del creciente número de cuerpos internacionales que confirma que el genocidio está ocurriendo en el territorio palestino colonizado», escribió la ONU en una declaración citada por Tvone.

También recordaron la orden temporal de la Corte Internacional de Justicia (ICI) el 26 de enero de 2024, que requiere que cada país actúe contra el genocidio. Con la base legal, se considera que la FIFA y la UEFA ya no pueden protegerse detrás de las razones de la neutralidad deportiva.

«Los deportes deben rechazar la percepción de que es un negocio ordinario. La agencia deportiva no debe cerrar los ojos a violaciones humanitarias, especialmente cuando su etapa se usa para normalizar la injusticia», continuó el comunicado.

Presión legal y moral

Los expertos en las Naciones Unidas enfatizaron que el fútbol tiene un gran poder en la configuración de la opinión global. Por lo tanto, la FIFA y la UEFA pueden no dejar que Israel siga compitiendo como si no hubiera pasado nada.

«Una vez más, instamos a la FIFA a dejar de legitimar la situación derivada de la presencia ilegal de Israel en los territorios palestinos ocupados», dijeron.

«Existe una necesidad legal y moral de tomar todos los pasos que le permiten poner fin al genocidio en Gaza en este momento», concluyó el experto en la ONU.