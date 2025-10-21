El bioetanol E10 será obligatorio a partir de 2027, Bahlil revela la urgencia de construir una fábrica a gran escala

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia dijo que actualmente el gobierno está trabajando en una política sobre obligaciones de alias. obligatorio mezcla de etanol para productos combustibles del 10 por ciento (E10).

Dijo que estaba previsto que el mandato obligatorio se implementara en los próximos dos años aproximadamente. 2027 El gobierno llevó a cabo esto considerando la disponibilidad de etanol en el país.

Porque se sabe que actualmente la producción nacional de etanol todavía no puede soportar el E10 obligatorio, debido a la falta de producción y suministro que lo cumpla.

Por tanto, Bahlil admitió que el gobierno todavía está esperando el desarrollo. fábrica etanol a gran escala, de modo que la política E10 no provoque un aumento significativo de las importaciones de etanol.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, Foro Empresarial HIPMI-Danantara 2025

«Actualmente se está llevando a cabo un estudio sobre si este mandato se implementará en 2027 o 2028», dijo Bahlil en el Complejo del Palacio Presidencial de Yakarta, el lunes 20 de octubre de 2025 por la noche.

«Pero en mi opinión, según el diseño que estamos preparando actualmente, parece que estará operativo a más tardar en 2027», afirmó.

Bahlil espera que en el futuro la política E10 permita reducir las importaciones de combustible, que actualmente ascienden a 27 millones de kilolitros. Por lo tanto, el gobierno también debe hacer esfuerzos para aumentar la producción nacional de etanol para evitar un cambio en las importaciones.

«Actualmente estamos calculando el calendario apropiado (implementación del E10 obligatorio). Porque la fábrica de etanol primero debe construirse en el país», dijo Bahlil.

Según él, además de crear nuevos puestos de trabajo, la construcción de una fábrica de etanol también contribuirá a un aumento significativo de la demanda, tanto para las necesidades de combustible como para las necesidades de consumo.

«Construiremos esta fábrica de etanol en el país. La materia prima puede ser de yuca o caña de azúcar. Esto podrá crear empleos porque en el futuro alentaremos a nuestros agricultores a hacerlo», dijo.